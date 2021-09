Adevărul despre relația dintre Angelina Jolie și The Weeknd a ieșit la iveală

Se pare că Angelina Jolie (46 de ani) și The Weeknd (31 de ani) au făcut un obicei din a lua masa împreună în Santa Monica. Vedetele au fost surprinse pentru a doua oară împreună la restaurantul italian Giorgio Baldi, pe 25 septembrie.

Cei doi au alimentat din nou zvonurile potrivit cărora ar putea avea o relație, după ce au petrecut două ore și jumătate într-o secțiune privată a localului. Ca și data trecută când au fost surprinși de paparazzi, ei au sosit separat la restaurant, dar de data asta au plecat împreună.

Ei bine, spre dezamăgirea fanilor, se pare că adevărul despre relația dintre Angelina Jolie și The Weeknd este cu totul altul. Sau cel puțin așa susțin surse apropiate celor doi.

„Nu este vorba despre o relație”, a declarat o sursă citată de eonline. „Au interese comune și le place să pună ideile la comun ca să vadă ce proiecte pot rezulta din colaborarea lor. Recent, ei au discutat despre un parteneriat cu privire la câteva proiecte umanitare la care să lucreze împreună. El adoră să vorbească despre filme și despre artă în toate formele ei”.

„Deși se bucură unul de compania celuilalt, nu este vorba de întâlniri amoroase. Lui îi place să o cunoască mai bine și s-a format o legătură strânsă între ei”, a mai precizat sursa.

Despre Abel Tesfaye, presa notează că ar fi interesat de consolidarea unei cariere la Hollywood, după ce a jucat în Uncut Gems și, mai ales, după ce s-a anunțat recent că va juca în serialul HBO The Idol – o producție semnată de creatorul controversatului Euphoria, în care actrița Zendaya a primit rolul principal.

Potrivit New York Post, The Weeknd și-a propus să contribuie și la scrierea scenariului și va fi unul dintre producătorii serialului despre o cântăreață care se îndrăgostește de un enigmatic proprietar al unui club din LA, care se întâmplă, de asemenea, să fie liderul unui cult secret.

Tot anul acesta, presa tabloidă a lansat zvonul că e posibil ca Jolie să se fi împăcat cu fostul ei soț, Jonny Lee Miller. În ciuda despărțirii, cei doi au rămas extrem de apropiați, Angelina mărturisind că au avut o relație frumoasă și plină de iubire.

„Eu și Jonny nu ne-am certat niciodată și nu ne-am rănit. Chiar mi-am dorit să fiu soția lui”, spunea în urmă cu mai mult timp actrița, potrivit The Mirror. În plus, într-un interviu acordat revistei B, Jolie a mărturisit că divorțul de Miller a fost „probabil cea mai mare prostie pe care am făcut-o vreodată”.

