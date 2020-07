Adevăratul motiv pentru care Prințul Harry s-a căsătorit cu Meghan Markle

În timp ce unii cred că povestea de dragoste dintre Prințul Harry și Meghan Markle este una sinceră, există și persoane care consideră că în spatele relației lor se află alte interese.

O serie de comentatori regali susțin că Meghan Markle are anumite calități care l-au determinat pe Prințul Harry să se căsătorească cu ea. Mai exact, există o ipoteză conform căreia Harry își dorea să se căsătorească cu o persoană care nu va putea face față constrângerilor impuse de familia regală britanică și în aceste condiții i-ar fi dat posibilitatea să trăiască altfel.

Germaine Greer, jurnalistă și scriitoare, a vorbit în 2018 despre posibilitatea ca Meghan Markle să nu se adapteze acestui stil de viață. „Cred că presiunea de a se retrage este foarte mare. Cred că va părăsi familia regală. Sper să facă asta, dar să îl ia și pe Harry cu ea. De asta s-a îndrăgostit Harry de ea. El punea la cale o modalitate de a se îndepărta”, a declarat Germaine Greer pentru 60 Minutes Australia.

Prezentatoarea TV Trisha Goddard chiar a sugerat că este un avantaj faptul că Meghan Markle este de origine americană. „Mă întreb cum ar fi fost dacă nu se căsătorea cu o persoană dintr-o altă țară deoarece asta i-a dat o anumită siguranță.”

În plus, Andy Tillett și Dylan Howard, autorii cărții Royals at War: The Untold Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor consideră același lucru. Un sondaj realizat la scurtă vreme după Megxit a dezvăluit că „o proporție semnificativă de oameni consideră că a fost decizia lui Meghan și că nu a fost luată împreună cu Prințul Harry.”

Se consideră chiar că decizia lor de a se retrage a fost luată în urma faptului că tabloidele britanice i-au încălcat viața privată a lui Meghan Markle și că instituțiile regale nu s-au implicat, dar și că ea și Harry voiau să își trăiască viața așa cum vor.

Prințul Harry și Meghan Markle locuiesc în Los Angeles, împreună cu fiul lor, Archie, într-o vilă luxoasă din Beverly Hills, al cărei proprietar este actorul și regizorul Tyler Perry. Vila acestuia, estimată la 18 milioane de dolari, a fost construită în stil Toscan, are 8 dormitoare și 12 băi și este situată în complexul rezidențial cu circuit închis Beverly Ridge Estates.

