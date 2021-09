Adevăratul motiv pentru care Patrick Dempsey ar fi părăsit serialul Grey’s Anatomy

Plecarea lui Patrick Dempsey în timpul sezonului 11 al longevivului serial ABC Greys Anatomy a șocat fanii și criticii la acea vreme.

Acum, Lynette Rice dezvăluie în cartea How to Save a Life: The Inside Story of Greys Anatomy motivul pentru care Patrick Dempsey, acum în vârstă de 55 de ani, ar fi părăsit serialul în care l-a jucat, timp de 10 ani, pe Dr. Derek „McDreamy” Shepherd.

Cartea neoficială despre serial, din care Hollywood Reporter a obținut un fragment, susține că Dempsey teroriza pe toată lumea de pe platou. Producătorul James D. Parriott, rugat să intervină pentru soluționarea situației, este citat spunând: „Au fost chestiuni de HR. În nici un caz de natură sexuală. Cumva teroriza pe toată lumea pe platou. Unii membri ai distribuției aveau PTSD (tulburare de stres post-traumatic) din cauza lui. Exercita această influență pe platou, conștient că poate opri producția și speria oamenii. Rețeaua și studioul ni s-au adresat și am avut întrevederi cu ei. Cred că se săturase de serial.”

„Nu-i convenea să vină zi de zi și să lucreze”, mai susține Parriott în carte.

O altă producătoare a serialului este citată spunând: „Shonda a trebuit să spună rețelei: „Dacă nu pleacă el, plec eu.” Nimeni nu voia ca el să plece, pentru că el era serialul. El și Ellen [Pompeo]. Patrick este un om adorabil. Te dă peste cap această industrie.”

În carte este citată și o declarație a lui Dempsey dintr-un interviu mai vechi, care ar putea explica de ce a ajuns să se poarte așa: „Sunt zece luni pe an, cincisprezece ore pe zi. Nu-ți știi niciodată programul, așa că atunci când copilul tău te întreabă: „Ce faci luni?” Îi spui: „Nu știu, pentru că nu-mi cunosc programul.” Să faci asta timp de 11 ani este o provocare. Dar trebuie să fii recunoscător pentru că ești bine remunerat, deci nu te poți plânge cu adevărat, pentru că nu ai cu adevărat un drept. Nu ai control asupra programului tău. Deci trebuie doar să fii flexibil.”

