Adda și Cătălin Rizea au sărbătorit șase ani de la cununia civilă. Dezvăluirile făcute de artistă: „Nu ne dădeam seama ce se întâmplă”

Adda și Cătălin Rizea trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste, iar cei doi formează o echipă pe cinste atât în viața profesională, cât și în cea de familie. Cu toate că se tachinează des în fața fanilor, artista și partenerul ei, care îi este și manager, se înțeleg foarte bine, iar situațiile comice se țin scai de ei. Vedeta a dezvăluit prin ce peripeții au trecut la cununia lor civilă, cu ocazia împlinirii a șase ani de când și-au unit destinele.

Într-o postare emoționantă făcută pe pagina sa de Instagram, Adda a împărtășit cu fanii ei unul dintre cele mai frumoase momente din viața ei, dar și cele mai amuzante. Cântăreața și Cătălin Rizea au împlinit șase ani de la cununia civilă, care nu a putut fi nelipsită de situații neprevăzute, așa cum au obișnuit deja.

„Deci, am mai zis „ca la noi, la nimeni” de atâtea ori. Am decis în 2016 să facem cununia civilă în Târgu Mureș. Am căutat o locație care ne-a plăcut, dar era în afara orașului. Ca să ne putem căsători civil acolo, a trebuit să-mi fac flotant. Cununia cu toată familia era programată pe 28 Mai, însă noi a trebuit să ne căsătorim mai devreme pentru că nu ne lăsau să scoatem actele oficiale din primărie. Pe 28 urma doar să fake-uim. Așa că, ne-au chemat pe 26. În drum spre primărie a plouat cu gheața. Eram în mașină: eu, Cătă și mama în spate care zicea întruna „vaaai! Dacă plouă poimâine?!”. Ne așteptau acolo 3 prieteni. Tata se învoise de la muncă și era pe drum. Am ajuns, am fugit din parcare spre clădire și când am intrat eram toți fleașcă. Nici nu ne dădeam seama ce se întâmplă. În pantaloni de trening, ciufuliți și uzi”, a scris Adda pe Instagram.