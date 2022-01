Actorul Gaspard Ulliel a murit la vârsta de 37 de ani în urma unui accident la schi. În prezent se desfășoară o anchetă pentru a se stabili cu exactitate detaliile cu privire la acest accident, după cum informează publicația The Independent.

Accidentul în urma căruia Gaspard Ulliel și-a pierdut viața a avut loc marți, 18 ianuarie, în regiunea Svoia din Alpi. După aflarea veștii cu privire la accident, postul France Bleu a raportat faptul că actorul se afla „într-o stare gravă.” Actorul s-ar fi lovit de un alt schior. Ulterior, Gaspard Ulliel a fost transportat de urgență la spitalul din Grenoble, acolo unde a murit.

Actorul Gaspard Ulliel era cunoscut pentru rolurile din mai multe filme, inclusiv pentru performanța din filmul biografic Saint Laurent (2014) regizat de către Bertrand Bonello, în care l-a interpretat pe Yves Saint-Laurent. De asemenea, l-a jucat și pe Hannibal Lector în pelicula Hannibal Rising din 2007.

În anul 2016, Gaspard Ulliel a apărut în filmul regizorului canadian Xavier Dolan, It’s Only the End of the World.

De asemenea, actorul Gaspard Ulliel terminase recent filmările pentru serialul Marvel Moon Knight, alături de Oscar Isaac și Ethan Hawke. Actorul a primit laude în Franța pentru interpretările din peliculele Summer Things (2002) și Strayed (2003), ambele făcându-l unul dintre cei mai promițători actori la Premiile César. În 2014, Gaspard Ulliel a câștigat premiul în urma performanței sale din A Very Long Engagement, în care a jucat alături de Marion Cotillard, Audrey Tatou și Jodie Foster.

Câțiva ani mai târziu, a fost recompensat cu un premiu César la categoria de cel mai bun actor pentru rolul din It’s Only the End of the World. Actorul Gaspard Ulliel forma un cuplu din 2013 cu cântăreața Gaëlle Piétri.

Foto:

