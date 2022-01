André Leon Talley, legendarul editor Vogue USA, a încetat din viață

Flamboaiant, formidabil, excesiv, André Leon Talley a fost omul care a reprezentat lumea modei americane în anii 80, prietenul de nădejde al designerilor precum Lagerfeld, Yves Saint laurent, Valentino, Manolo Blahnik, Marc Jacobs, Zac Posen sau Diane von Furstenberg, cel care a lucrat alături de Diana Vreeland la Metropolitan Museum of Art, punând bazele The Costume Institute, sau de Andy Warhol la revista Interview și apoi la publicația pariziană WWD.

Talley, omul care a petrecut decenii alături de Anna Wintour și Vogue USA formându-i și rafinându-i estetica, a decedat în urma unui infarct, spre tristețea tuturor celor care l-au cunoscut, dar și a celor care i-au apreciat munca de la distanță. Instagramul vuiește astăzi de omagii binemeritate la adresa lui Talley, de la prietenii apropiați dar și de la cei cărora le-a fost mentor sau de la cei care l-au admirat. Impresionant!

În afară de contribuția la istoria modei recente, prin meseria sa de editor de modă sau director creativ la toate publicațiile amintite mai sus, André Leon Talley a scris și câteva cărți relevante: Valentino, A.L.T.: A Memoir (carte ce a devenit best seller), A.L.T. 365+ și celebra The Little Black Dress pentru editura Assouline.

André Leon Talley a fost un pionier în industria modei, timp de 40 de ani, industrie ce a cunoscut destul de puțină diversitate în acele vremuri, el reușind, însă, să se facă „auzit” întotdeauna. Simpla sa prezență a fost un marker al diversității, dar faptul că a încurajat și mentorat modele și designeri de culoare face parte din moștenirea uriașă a lui Talley, o persoană care, din America sudistă și segregată, și-a făcut loc până în epicentrul luxului.

Trebuie să mărturisesc că am avut și eu privilegiul să îl observ și să-l studiez îndeaproape, la începutul anilor 2000, la primele mele Săptămâni ale Modei pariziene. André Leon Talley nu trecea niciodată neremarcat: îi auzeam râsul spectaculos de la mare distanță, îi remarcam mantiile bogate și ultra colorate, iar când trecea pe lângă mine, împreună cu Anna Wintour (perechea cea mai specială a industriei la acea vreme), pur și simplu rămâneam înmărmurită, dar și foarte atentă să constat orice detaliu sau să ascult orice vorbă mi-ar fi adresat. Era cel mai „râvnit” cuplu din lumea modei, cel mai vânat de către fotografi, iar prezența lor era cea mai dorită de către designeri, în rândul întâi la show-urile lor.

Din păcate, încă o legendă a lumii modei s-a stins.

Foto: Instagram

