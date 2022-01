TOP 20 Cele mai bune și mai așteptate filme din 2022

Din fericire, se pare că avem numai vești bune pentru cinefili care abia așteaptă să vizioneze cele mai noi filme din 2022. Peliculele amânate vor ajunge în acest an pe marile ecrane, platformele de streaming se întrec în premiere care de care mai interesante, noi filme așteptate de fani vor avea în sfârșit premiera – 2022 se anunță un an excelent!

Încă de la început trebuie să își precizăm că datele premierelor pot suferi modificări în timp, în funcție de evoluția pandemiei Însă, cu toate acestea, iată că avem de unde alege la capitolul noi filme din 2022. Le regăsești mai jos, în ordinea datei la care este anunțată premiera.

Scream

La 25 de ani de primele crime care au avut loc în micul orășel Woodsboro, un nou criminal apare, iar Sidney Prescott trebuie să descopere cine se află în spatele măștii ucigașe. Este al cincilea episod al francizei de succes Scream, iar Courteney Cox, Neve Campbell și David Arquette revin la rolurile care le-au adus celebritatea în rândul fanilor de producții horror.

Premiera: 14 ianuarie 2022

Marry Me

Dacă îți spunem că Jennifer Lopez joacă în această comedie romantică ar trebui să fie motiv suficient să vrei să iei bilet, nu? Ei bine, dacă ai nevoie de mai multe detalii ca să spui DA, îți spunem că din distribuție mai fac parte Owen Wilson și Maluma. Filmul spune povestea lui Kat și Bastian, super-staruri ale muzicii pop, care decid să se căsătorească în fața unei armate de fani. Dar Kat află, cu câteva clipe înainte să-și rostească jurământul, că bărbatul i-a fost infidel, așa că decide, pe loc, să se căsătorească cu Charlie, un tip ales din public la întâmplare.

Premiera: 11 februarie 2022

The Batman

Francizele cu supereroi nu vor dispărea niciodată, doar găsesc o modalitate de a se reinventa și de a ne aduce povești care de care mai fascinante. Cea mai recentă poveste ce îl care ca protagonist pe Batman îi are în rolurile principale pe Robert Pattinson în rolul justițiarului Bruce Wayne, Zoe Kravitz este Selina Kyle/Catwoman, Jeffrey Wright este Comandantul, Paul Dano ca the Riddler și Colin Farrell în rolul Pinguinului. Dacă ar fi să ne ghidăm după trailer, atunci putem spune că producătorii nu au făcut niciun rabat de la efecte speciale și scene violente, iar estetica neo-noir pare exact ceea ce această franciză avea nevoie pentru a se ridica la așteptările fanilor.

Premiera: 4 martie 2022

Downton Abbey: A New Era

Dacă nu ai fost fan al serialului de mare succes Downton Abbey, care a captivat timp de 6 sezoane cu aventurile prin care au trecut Lordul și Lady Grantham (Hugh Bonneville și Elizabeth McGovern) , atunci probabil nu vei fi încântătă peste măsură de acest film. Însă noi sperăm că nu este cazul, așa că ți-l recomandăm cu mare căldură în special datorită farmecului pe care îl are acest gen de producție cinematografică și magistralei Dame Maggie Smith, care revine în rolul lui Violet Crawley, Contesa de Grantham.

Premiera: 18 martie 2022

The Northman

Acest thriller istoric de acțiune ar putea deveni unul dintre cele mai surprinzătoare filme din 2022 dacă ne luăm după așteptările fanilor și previziunile criticilor. Anya Taylor-Joy, Alexander Skarsgård, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Björk și Nicole Kidman interpretează rolurile principale și spun povestea unui prinț viking care vrea să răzbune cu orice preț moartea tatălui său.

Premiera: 1 aprilie 2022

Madres paralelas

Este noul film al regizorului spaniol Pedro Almodóvar, iar Penélope Cruz interpretează rolul principal. Pelicula spune povestea a două femei, Janis și Ana, care se întâlnesc într-o cameră de spital unde urmează să nască. Ambele sunt singure și au rămas însărcinate din întâmplare. Janis, de vârstă mijlocie, nu regretă nimic. Ana, o adolescentă, este speriată și traumatizată. Janis încearcă să o încurajeze. Acolo, la maternitate, începe o legătură între cele două care ulterior se dezvoltă și se complică și le schimbă viața într-un mod decisiv.

Premiera: 1 aprilie 2022

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Eddie Redmayne revine pentru a treia oară în rolul vrăjitorului Newt Scamander în acest film din distribuția căruia mai fac parte Jude Law, Katherine Waterston, Ezra Miller, Mads Mikkelsen, Dan Fogler și Alison Sudol. Povestea continuă aventurile din The Crimes of Grindelwald și îi prezintă pe Newt și prietenii lui în urmărirea maleficului vrăjitor interpretat de Mikkelsen.

Premiera: 8 aprilie 2022

The Lost City

Sunt multe motivele pentru care așteptăm acest film, iar unul dintre acestea îl reprezintă actorii care interpretează rolurile principale. Vorbim despre Sandra Bullock, în rolul unei scriitoare de cărți romantice, care împreună cu modelul care a pozat pe coperta celei mai recente cărți ale sale (Channing Tatum), pornește într-un tur de promovare a romanului. Toate bune până aici, numai că se trezesc răpiți și ajung în junglă și cumva pe parcurs apar și personaje interpretate de Daniel Radcliffe și Brad Pitt.

Premiera: 15 aprilie 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Benedict Cumberbatch revine pe marile ecrane în rolul lui Doctor Strange și îi are alături pe Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong și Chiwetel Ejiofor. Așa cum știu deja cei care au văzut Spider-Man: No Way Home, Strange trebuie să repare rapid multiversul și are ajutoare de nădejde. Regizorul peliculei este apreciatul Sam Raimi, iar cinefilii se așteaptă la atât acțiune, cât și o doză de horror, atât de specifică acestuia.

Premiera: 6 mai 2022

Top Gun: Maverick

Tom Cruise a scris istorie cu filmul din 1986 și a devenit astfel unul dintre cele mai apreciate staruri de la Hollywood. Continuarea aventurilor îl readuce ca protogonist, alături de el fiind Val Kilmer, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm și Ed Harris. Căpitanul Pete „Maverick” Mitchell (Cruise) este acum cel mai apreciat instructor de zbor, experiența sa ca pilot dându-i ocazia de a-l lua ca protejat pe fiul lui Goose, colegul lui care a decedat la datorie în primul film.

Premiera: 27 mai 2022

Jurassic World: Dominion

Încă o franciză care promite să livreze unul dintre cele mai interesante și antrenante filme din 2022. Chris Pratt și Bryce Dallas Howard revin în rolurile dintre precedentele pelicule și de această dată îi vor avea alături pe veteranii din filmele originale Sam Neill, Laura Dern și Jeff Goldblum. Din informațiile oferite până acum de producători, pelicula prezintă o lume apocaliptică în care dinozaurii trăiesc liberi pe pământ alături de oameni, asta până când încep să apară dezastrele.

Premiera: 10 iunie 2022

Thor: Love & Thunder

Al patrulea film care îl are ca protagonist pe Thor în interpretarea lui Chris Hemsworth este regizat de Taika Waititi și ne aduce ocazia de a o revedea pe marile ecrane pe Natalie Portman în rolul lui Jane Foster, dar și pe Christian Bale în rolul maleficului Gorr the God-Butcher. La ce să se aștepte fanii? Scene de acțiune, momente amuzante, prezența personajelor din Guardians of the Galaxy, dar și un mesaj mai serios despre dragoste și importanța pe care cei dragi o au în viața noastră.

Premiera: 8 iulie 2022

Nope

Jordan Peele și-a creat un renume de maestru al peliculelor horror moderne, aducând până acum pe marile ecrane filme de succes precum Get Out și Us și nu dă semne că se va opri prea curând. Nope ar putea fi considerat al treilea film al trilogiei și îi are în rolurile principale pe Daniel Kaluuya, Keke Palmer și Steven Yeun. Nu se știe niciun detaliu din ceea ce privește acțiunea filmului, singurul lucru oferit de Peele fanilor este posterul filmului în care vedem un nor ciudat plutind noaptea peste un orășel izolat din munți. Indiferent de astea, reputație lui Peele dar și secretul din spatele proiectului îi fac pe fani să aștepte cu mare nerăbdarea lansarea în cinematografe.

Premiera: 22 iulie 2022

Black Adam

Un film cu supereroi în care rolul principal este interpretat de Dwayne „The Rock” Johnson? Cum am putea refuza așa ceva, mai ales când din distribuție face parte și celebrul Pierce Brosnan în rolul lui Doctor Fate. Pelicula se concentrează pe personajul Black Adam, anti-erou cu puteri nemaivăzute, iar efectele speciale și scenele de acțiune te vor captiva cu siguranță.

Premiera: 29 iulie 2022

Mission: Impossible 7

Tom Cruise revine în rolul super spionului Ethan Hunt și îi va avea alături pe Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Esai Morales și Cary Elwes. Regizat de Christopher McQuarrie, filmul era inițial programat să apară în luna iulie a anului trecut, însă data premierei a fost amânată de trei ori din cauza întârzierilor cauzate de pandemie. Probabil știi deja la ce să te aștepți: cascadorii spectaculoase, efecte speciale, scene incendiare de acțiune și un pic de dragoste.

Premiera: 20 septembrie 2022

The Flash

Finalul toamnei ne mai aduce un film cu supereroi și de această dată este povestea lui The Flash, interpretat de Ezra Miller. De altfel, actorul a fost lăudat pentru modul în care a dat viață acestui erou în pelicula Justice League. Alături de el revine și Ben Affleck în rolul lui Bruce Wayne / Batman, dar și Michael Keaton tot în rolul lui Bruce Wayne / Batman.

Premiera: 4 noiembrie 2022

Black Panther: Wakanda Forever

Este foarte dificil să ne imaginăm această franciză fără Chadwick Boseman, care a murit de cancer în 2020, iar această producție promite a fi o sărbătorire a tot ceea ce Boseman a însemnat pentru universul cu supereroi. Filmul îi reunește pe regizorul Ryan Coogler cu ceilalți actori din prima peliculă: Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Letitia Wright, Daniel Kaluuya și Martin Freeman.

Premiera: 11 noiembrie 2022

Avatar 2

Cu siguranță James Cameron nu a avut deloc o sarcină ușoară atunci când a decis să facă un sequel pentru Avatar, unul dintre cele mai de succes filme din istoria cinematografiei, căci pretențiile fanilor au crescut de-a lungul anilor. Producția lui Avatar 2 a început în urmă cu o decadă și o tehnologie specială a fost inventată pentru a ajuta la filmările subacvatice. Filmul îi readuce pe Sam Worthington în rolul lui Jake și Zoe Saldana în rolul Neytiri care trebuie să își protejeze familia de o nouă invazie RDA și vor face asta printr-o alianță cu tribul acvatic Metkayina. Sigourney Weaver revine și ea în rolul lui Dr. Grace Augustine (deși personajul său a murit în primul Avatar), iar Kate Winslet va fi Ronal, unul dintre liderii Metkayina Na’vi.

Premiera: 16 decembrie 2022

Aquaman and the Lost Kingdom

Nu se știu multe detalii despre acțiunea din acest film, o continuare a aventurilor din filmul de succes din 2018. Jason Momoa revine în rolul lui Aquaman și îi are alături pe Amber Heard (Mera), Patrick Wilson (Ocean Master) și Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta).

Premiera: 16 decembrie 2022

Filme din 2022: Legally Blonde 3

Deși Reese Witherspoon a confirmat încă din 2018 că filmările la Legally Blonde 3 au început, detalii despre acțiunea din film și restul actorilor care fac parte din distribuiție au rămas un secret. Mai mult decât atât, filmul trebuia să aibă premiera în februarie 2020, însă lansarea în cinematografe a fost amânată pentru 2022 din cauza pandemiei. Noi abia așteptăm reîntâlnirea cu simpatica Elle Woods și sperăm că și tu.

Premiera: 2022

