Filme criticate dur, dar care au devenit populare de-a lungul timpului

Multe filme ajung să fie criticate dur atunci când sunt lansate, însă pe parcurs să primească laude. Iar acest lucru are legătură cu faptul că pe măsură ce trece timpul, experiențele de viață ne fac să vedem anumite pelicule dintr-o altă perspectivă cu care putem ajunge să empatizăm. Iar despre aceste filme putem spune în mod neașteptat că au devenit populare de-a lungul anilor.

10. On Her Majesty’s Secret Service

Regretatul actor Sean Connery a rămas în mintea publicului pentru rolul spionului James Bond din celebra franciză. Însă, în pelicula On Her Majesty’s Secret Service George Lazenby întră în pielea iconicului personaj care este trimis în prima sa misiune. Când a apărut filmul în 1969, publicul nu a fost încântat de faptul că Lazenby îl joacă pe James Bond, iar multă vreme a fost catalogată o peliculă nereușită. Însă, după apariția mai multor filme din seria James Bond, oamenii au apreciat pelicula și au considerat-o o adaptare foarte bună după cartea cu același nume.

9. The Rocky Horror Picture Show

Filmul The Rocky Horror Picture Show este adaptat după un musical britanic despre sexualitate. A fost lansat în 1975, însă nu a avut parte de o audiență numeroasă. Mulți au considerat că este o peliculă ofensatoare pe alocuri. Însă filmul a fost salvat de la eșec de un director de publicitate de la compania Fox, care a propus ca filmul să ruleze în cadrul unui show de la miezul nopții de la teatrul Waverly din New York. Și a fost un succes, drept urmare astăzi The Rocky Horror Picture Show este considerat un film cult.

8. The Shining

Bazat pe romanul lui Stephen King, The Shining este unul dintre cele mai bune filme de groază din toate timpurile, aprecierile fiind îndreptate către regia lui Stanley Kubrick și interpretarea lui Jack Nicholson. Când s-a lansat, filmul nu a fost primit foarte bine. Intriga, dar și diferențele față de romanul lui King nu au fost pe placul publicului. Cu toate astea, lucrurile s-au mai schimbat, iar astăzi cei mai mulți au o altă părere despre acest film.

7. Mean Girls

Inițial, Mean Girls a fost considerat un film de comedie pentru adolescenți, însă nu se făcea remarcat printr-un element neașteptat sau surprinzător. În ciuda acestui lucru, pe măsură ce publicul țintă s-a maturizat, filmul a căpătat o altă nuanță și a ajuns la un grad impresionant de celebritate, devenind unul dintre cele mai amuzante filme ale anilor 2000.

6. Alien

Chiar dacă filmul Alien regizat de Ridley Scott a fost apreciat încă de la lansare de cei mai mulți critici, unii au susținut că intriga nu era atât de grozavă pe cât s-ar fi așteptat și nici personajele nu au fost construite atât de bine. De atunci, reputația filmului s-a schimbat considerabil și e unul dintre cele mai bune filme de groază și SF făcute vreodată.

5. Willy Wonka & The Chocolate Factory

Când Willy Wonka & the Chocolate Factory, care are la bază cartea scrisă de Roald Dahl, a fost lansat în 1971, publicul a fost extrem de dezamăgit, iar motivul are legătură cu faptul că filmele de familie nu erau populare la vremea respectivă. Dar, după lansarea în cinematografe, a primit recenzii pozitive.

4. Plan 9 From Outer Space

Edward Davis Wood Jr. a regizat mai multe filme care au fost considerate cele mai proaste realizate vreodată. Devotamentul lui pentru filme a făcut ca până și peliculele nereușite să fie captivante și să pară interesante în ochii publicului, iar Plan 9 From Outer Space este un exemplu.

3. Predator

Filmul Predator a fost lansat în 1987 și a primit atunci multe critici din cauza intrigii lipsite de acțiune și a superficialității cu care a fost realizat. În comparație cu multe dintre rolurile interpretate de Arnold Schwarzenegger, cel jucat în Predator nu l-a pus în valoare. Cu timpul, atât criticii cât și publicul și-au revizuit punctul de vedere cu privire la Predator, iar personajele sunt considerate excelente.

2. The Thing

Regizat de John Carpenter, The Thing din 1982 este un remake după filmul science-fiction din 1951 The Thing From Another World. Filmul lui Carpenter a fost criticat din cauza violenței. Însă, s-a bucurat de aprecieri pentru efectele uimitoare, intriga tensionată, dar și pentru final. În ciuda faptului că The Thing From Another World încă are o reputație bună în ochii publicului, The Thing a reușit să îl acapareze.

1. Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back

Foarte mulți au așteptat cu sufletul la gură Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back și chiar dacă a avut încasări foarte mari la box office în anul când s-a lansat, dezamăgirile în rândul fanilor Star Wars nu au întârziat să apară. Dar, ce este cu adevărat interesant e faptul că de-a lungul timpului The Empire Strikes Back a ajuns să fie cel mai bun film al francizei, depășind chiar și A New Hope.

