A$AP Rocky, primele declarații despre băiețelul pe care îl are cu Rihanna

Într-un interviu recent acordat publicației Dazed, A$AP Rocky a vorbit despre rolul de părinte și despre modul în care speră să îl crească pe băiețelul său în vârstă de doar câteva săptămâni. Rapper-ul a declarat că își dorește ca atât el, cât și partenera sa, Rihanna, să fie niște „părinți cool” și să îl ajute pe copilul lor să devină o persoană lipsită de prejudecăți.

„Sper să cresc un copil deschis la minte. Nu o persoană care discriminează. Și nu încerc să descriu un sfânt, dar într-un mod realist, îmi doresc un copil cool cu părinți cool. O să îi aduc aminte întotdeauna să nu își piardă imaginația, nici măcar când va fi adult. Eu iubesc să mă uit la desene animate. Am văzut Teletubbies, Blue’s Clues, Yo Gabba Gabba, Peppa Pig și Baby Shark”, a declarat A$AP Rocky pentru Dazed.

În ceea ce o privește pe Rihanna, o sursă apropiată a declarat recent pentru publicația PEOPLE că artista este „o mamă incredibilă” și că „își adoră” băiețelul.

Aceasta a mai precizat și că artista își petrece tot timpul alături de bebelușul său și că nu se grăbește să își reia activitatea profesională.

„Rihanna nu pleacă aproape niciodată de lângă el. E o mamă fantastică. A vrut să nască în L.A. fiindcă acolo are o casă mare cu grădină. Îi place să stea afară cu bebelușul ei. Nu se grăbește să se întoarcă la muncă”, a mai adăugat sursa pentru PEOPLE.

Înainte de a naște, Rihanna a oferit declarații de-a dreptul emoționante pentru Vogue legate de sarcină, dar și despre dragostea dintre ea și celebrul rapper. Vedeta a recunoscut că ea și iubitul ei nu au plănuit un copil, însă nu au fost niciodată împotriva ideii. Imediat cum a aflat că este însărcinată, artista l-a anunțat pe A$AP Rocky, iar de atunci se bucură de cele mai frumoase momente din viața lor.

„Plănuiam? Nu aș spune că plănuiam. Dar cu siguranță nu am fost împotriva acestui lucru. Nu știu când sunt în perioada de ovulație sau alte chestii de genul ăsta. Ne-am distrat doar. Și apoi a fost pur și simplu acolo, pe test. Nu am pierdut timpul. L-am chemat înăuntru și i-am arătat. Apoi am fost în cabinetul medicului în dimineața următoare și călătoria noastră a început.”, a spus Rihanna pentru Vogue.