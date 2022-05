Cum se descurcă Rihanna în rolul de mamă: „Își adoră” băiețelul

Rihanna și partenerul său, A$AP Rocky, au devenit părinți pentru prima oară în urmă cu puțin timp. Potrivit TMZ, cântăreața a adus pe lume un băiețel, pe data de 13 mai. Se pare că cei doi artiști sunt extrem de fericiți și se descurcă de minune în ipostaza de părinți. O sursă apropiată cuplului a declarat pentru publicația PEOPLE că Rihanna este „o mamă incredibilă” și că „își adoră” băiețelul.

Aceasta a mai precizat și că artista își petrece tot timpul alături de bebelușul său și că nu se grăbește să își reia activitatea profesională.

„Rihanna nu pleacă aproape niciodată de lângă el. E o mamă fantastică. A vrut să nască în L.A. fiindcă acolo are o casă mare cu grădină. Îi place să stea afară cu bebelușul ei. Nu se grăbește să se întoarcă la muncă”, a mai adăugat sursa pentru PEOPLE.

Înainte de a naște, Rihanna a oferit declarații de-a dreptul emoționante pentru Vogue legate de sarcină, dar și despre dragostea dintre ea și celebrul rapper. Vedeta a recunoscut că ea și iubitul ei nu au plănuit un copil, însă nu au fost niciodată împotriva ideii. Imediat cum a aflat că este însărcinată, artista l-a anunțat pe A$AP Rocky, iar de atunci se bucură de cele mai frumoase momente din viața lor.

„Plănuiam? Nu aș spune că plănuiam. Dar cu siguranță nu am fost împotriva acestui lucru. Nu știu când sunt în perioada de ovulație sau alte chestii de genul ăsta. Ne-am distrat doar. Și apoi a fost pur și simplu acolo, pe test. Nu am pierdut timpul. L-am chemat înăuntru și i-am arătat. Apoi am fost în cabinetul medicului în dimineața următoare și călătoria noastră a început.”, a spus Rihanna pentru Vogue.