Rihanna a născut! Artista și A$AP Rocky au devenit părinți pentru prima dată

Rihanna a născut! Artista și iubitul ei, A$AP Rocky, au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu câteva zile. Potrivit TMZ, cântăreața a adus pe lume un băiețel, pe data de 13 mai, însă cuplul nu a anunțat până acum numele micuțului și nici nu a confirmat oficial știrea.

Toți ochii au fost ațintiți spre celebra cântăreață Rihanna încă de când a anunțat că este însărcinată cu primul copil. Artista și iubitul ei, A$AP Rocky, așteaptau cu nerăbdare momentul când își vor ține în brațe copilul, iar relația lor este din ce în ce mai puternică. Înainte de a naște, vedeta a oferit declarații de-a dreptul emoționante pentru Vogue legate de sarcină, dar și despre dragostea dintre ea și celebrul rapper.

Într-un interviu inedit pentru revista Vogue, Rihanna a vorbit despre momentele când a aflat că va deveni mamă pentru prima dată. Vedeta a recunoscut că ea și iubitul ei nu au plănuit un copil, însă nu au fost niciodată împotriva ideii. Imediat cum a aflat că este însărcinată, artista l-a anunțat pe partenerul ei, iar de atunci se bucură de cele mai frumoase momente din viața lor.

„Plănuiam? Nu aș spune că plănuiam. Dar cu siguranță nu am fost împotriva acestui lucru. Nu știu când sunt în perioada de ovulație sau alte chestii de genul ăsta. Ne-am distrat doar. Și apoi a fost pur și simplu acolo, pe test. Nu am pierdut timpul. L-am chemat înăuntru și i-am arătat. Apoi am fost în cabinetul medicului în dimineața următoare și călătoria noastră a început.”, a spus Rihanna pentru Vogue.