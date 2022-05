Rihanna și A$AP Rocky s-au căsătorit în noul videoclip al artistului. Vedeta a purtat o rochie de mireasă surprinzătoare

Rihanna și A$AP Rocky au îmbrăcat ținuta de nuntă pentru cel mai recent videoclip al rapperului, cântăreața pretinzând că se căsătorește într-o rochie de mireasă roșie. Cuplul a fost văzut în videoclipul rapperului pentru piesa sa, D.M.B.

Rihanna și A$AP Rocky s-au căsătorit într-un videoclip

A$AP Rocky a părut că o cere în căsătorie pe vedetă, în timp ce purta pe dinți un accesoriu auriu pe care scria „Te căsătorești cu mine?”. Ca răspuns, Rihanna și-a afișat propriul accesoriu dentar pe care scria „Da.” Un vers remarcabil din melodie îl atacă pe fostul iubit al Rihannei, Chris Brown, care a agresat-o în 2009: „I don’t beat my bch, I need my bch”, recită A$AP pe ritmul melodiei.

Cei doi se căsătoresc în videoclip în cadrul unei ceremonii restrânse, însă avându-i pe prieteni alături. Vedeta este surprinsă cu o rochie roșie și cu un voal de mireasă în aceeași nuanță. Cu un buchet de trandafiri roșii în mână, Rihanna trece alături de iubitul ei pe lângă martorii uniunii lor sub un val de petale de flori aruncate spre ei.

Artistul a postat imagini din clipul muzical

Artistul și-a anunțat fanii de lansarea videoclipului regizat chiar de el, care a fost filmat anul trecut. În postarea sa, A$AP a distribuit două fotografii din videoclip și a inclus și un poster promoțional intitulat A Ghetto Love Tale. Acesta a continuat cu mulțumiri pentru cei care au ajutat la realizarea videoclipului, dar în special iubitei sale.

Postarea a fost rapid apreciată de sute de mii de persoane dintre cei 14,7 milioane de urmăritori ai săi. O imagine îi arăta pe viitorii părinți stând pe o scară de incendiu, îmbrăcați în haine de blană de culoare neon.

Cei doi artiști au făcut o demonstrație de iubire în videoclip și și-au arătat afecțiunea în cadrul proiectului artistic. Imaginea afișului a fost concepută pentru a avea un aer vintage și a prezentat versurile piesei în citate.

Cântăreața este în ultimul trimestru de sarcină

Rihanna se află în ultimul trimestru de sarcină și se pregătește să devină mamă pentru prima dată. Artista și iubitul ei au anunțat că urmează să devină părinți prin intermediul unor imagini de colecție realizate pe străzile New York-ului. Cântăreața s-a afișat cu burtica de gravidă la vedere, în timp ce purta o geacă supradimensionată roz și accesorii pe corp.

