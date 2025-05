Filme și seriale noi de văzut în luna mai 2025 pe Netflix

Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

The Four Seasons

Prietenia de decenii între trei cupluri căsătorite este pusă la încercare când unul dintre ele divorțează, ceea ce le complică tradiția ieșirilor de weekend trimestriale. Cocreat de Tina Fey, Lang Fisher și Tracey Wigfield, The Four Seasons este o poveste de dragoste amuzantă și sinceră despre căsniciile lungi și prieteniile vechi. Bazat pe lungmetrajul din 1981 cu același nume. Steve Carell, Will Forte, Colman Domingo, Tina Fey, Kerri Kenney, Marco Calvani, Will Fitz, Erin Fritch, Ariana Maria McCue fac parte din distribuția acestui serial.

Premiera: 1 mai 2025

Love, Death & Robots – Volumul 4

Dinozauri gladiatori, pisici mesianice și marionete staruri rock, toate doar în Love, Death and Robots. Cel de-al patrulea volum este produs de Tim Miller (Deadpool, Terminator: Destin întunecat) și David Fincher (Mindhunter, The Killer). Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda 2, Kill Team Kill) revine în calitate de regizor coordonator pentru zece scurtmetraje surprinzătoare, în stilul special al serialului care a primit multiple premii: animație ultramodernă, horror, SF și umor. Pregătește-te!

Premiera: 15 mai 2025

Sirens

Devon crede că sora ei Simone are o relație bizară cu noua ei șefă, enigmatica Michaela Kell. Viața mondenă luxoasă a lui Michaela o fascinează pe Simone, iar Devon a decis că a sosit momentul să intervină, dar nu are nici cea mai vagă idee ce adversar redutabil va găsi în Michaela. Cu o acțiune ce se desfășoară pe parcursul unui weekend petrecut la complexul luxos de pe malul mării deținut de familia Kell, serialul Sirens oferă o perspectivă incisivă, sexy, presărată cu umor negru, despre femei, putere și clasă. Julianne Moore, Meghann Fahy, Milly Alcock, Kevin Bacon, Glenn Howerton, Josh Segarra, Patrick Voss Davis fac parte din distribuție.

Premiera: 22 mai 2025

Angi: Fake Life, True Crime

Documentarul vine cu noi date despre Angi și moartea soțului său cu ani în urmă, ea fiind și condamnată pentru uciderea și uzurparea identității prietenei sale.

Premiera: 1 mai 2025

The Biggest Fan

O actriță afectată de cultura anulării călătorește în Mexic pentru a-și relansa cariera. Dar când își întâlnește cel mai mare fan, viața ei este dată peste cap.

Premiera: 1 mai 2025

Britain and The Blitz

Documentarul prezintă istoria prin imagini de arhivă restaurate și relatări directe despre blitzkriegul lansat asupra Marii Britanii în Al Doilea Război Mondial.

Premiera: 5 mai 2025

Untold: Shooting Guards

Ce s-a întâmplat de fapt între Gilbert Arenas și Javaris Crittenton? Un expozeu despre cum un conflict la jocuri de noroc a iscat un incident cu arme într-un vestiar NBA.

Premiera: 6 mai 2025

Full Speed – sezonul 2

Acest serial documentar plin de adrenalină ilustrează mai clar decât oricând dramele de pe pistă și dincolo de ea în campionatul NASCAR 2024.

Premiera: 7 mai 2025

FOREVER

Reuniți în adolescență, doi prieteni din copilărie se îndrăgostesc profund, trăind bucuria și suferința unei prime idile care le va schimba viața pentru totdeauna.

Premiera: 8 mai 2025

Karol G: Tomorrow was Beautiful

Karol G își dezvăluie cariera în această perspectivă asupra vieții ei, navigând printre turnee, dragoste, sănătate și dorința de succes.

Premiera: 8 mai 2025

A Deadly American Marriage

Un tată irlandez văduv. O bonă americană. Dragostea, căsătoria și un nou început în SUA se încheie cu el mort și ea în închisoare. A fost crimă sau legitimă apărare?

Premiera: 9 mai 2025

Bad Influence

Un fost pușcăriaș primește o nouă șansă atunci când este angajat să protejeze o femeie bogată de un obsedat, însă atracția dintre ei este irezistibilă.

Premiera: 9 mai 2025

Nonnas

După pierderea mamei sale dragi, un mecanic din New York riscă totul pentru a o onora, deschizând un restaurant italian în care bunicile din cartier lucrează ca bucătărese.

Premiera: 9 mai 2025

The Royals

Când prințul Aviraaj o întâlnește pe Sophia, o femeie independentă, lumea monarhiei se ciocnește de cea a afacerilor într-o poveste despre iubire și ambiție.

Premiera: 9 mai 2025

Untold: The Liver King

A clădit un imperiu al suplimentelor devorând carne crudă pe rețelele de socializare. Avea și mușchi cu care impresiona. Serios, cum a ajuns Regele ficatului atât de mare?

Premiera: 13 mai 2025

American Manhunt: Osama bin Laden

Prezentând filmări rare și interviuri cu informatori CIA, acest serial documentar palpitant conturează urmărirea de proporții epice a lui Osama bin Laden.

Premiera: 14 mai 2025

Fred and Rose West: A British Horror Story

Înregistrările poliției descoperite recent și relatările la persoana întâi spun povestea lui Fred și Rose West, doi dintre cei mai prolifici criminali din Marea Britanie.

Premiera: 14 mai 2025

Snakes and Ladders

Visul unei profesoare de a deveni directoare de școală e pus în pericol de conflictul dintre două familii puternice, care îi va pune principiile la încercare.

Premiera: 14 mai 2025

Bet

La o școală privată unde jocurile de noroc stabilesc statutul social, o nouă elevă pricepută, cu un trecut misterios, face valuri și pariază pe răzbunare.

Premiera: 15 mai 2025

Franklin

Un expert în falsificări și tată singur este nevoit să lucreze cu fosta iubită pentru a realiza bancnota perfectă de 100 de dolari, salvându-și fiica muribundă.

Premiera: 15 mai 2025

Când vine vorba de carierele de fotbaliști amatori ale copiilor lor, acești părinți nu au nici jenă, nici frică. Dar au un simț aparte al spiritului de echipă.

Premiera: 16 mai 2025

The Quilters

În acest scurtmetraj documentar premiat, bărbații dintr-o închisoare de maximă securitate din Missouri confecționează cuverturi personalizate pentru copiii orfani.

Premiera: 16 mai 2025

Untold: The Fall of Favre

Acest documentar revelator dezvăluie cariera controversată a lui Brett Favre, partea sumbră a celebrității sportive și scandalurile care i-au afectat reputația.

Premiera: 20 mai 2025

Newly Rich, Newly Poor

Un om de afaceri bogat și un visător din clasa muncitoare află că au fost schimbați la naștere. Ei trebuie să-și inverseze rolurile pentru a afla ce contează cu adevărat.

Premiera: 21 mai 2025

Air Force Elite: Thunderbirds

În acest documentar, piloții de elită ai Air Force Thunderbirds demonstrează aptitudini excepționale, încredere și curaj, în timpul unui sezon de antrenament cu miză mare.

Premiera: 23 mai 2025

Fear Street: Prom Queen

Cine va fi votată regina balului la liceul Shadyside în 1988? Pentru Lori, deja un outsider, concurența era de coșmar, chiar și înainte ca participantele să fie ucise pe rând.

Premiera: 23 mai 2025

Cold Case: The Tylenol Murders

Cine a pus cu adevărat cianură în Tylenol? Acest serial analizează teoriile alarmante din spatele crimelor nerezolvate și urmărește un suspect-cheie.

Premiera: 26 mai 2025

F1: The Academy

Urmărește cincisprezece dintre cele mai bune șoferițe din lume în timp ce se avântă pe pistele dificile ale Academiei F1. Un documentar palpitant de la Hello Sunshine.

Premiera: 26 mai 2025

Dept. Q

Un detectiv deștept și arogant (Matthew Goode) conduce o unitate specializată în cazuri nerezolvate, într-o dramă de scenaristul și regizorul serialului „Gambitul Damei”.

Premiera: 29 mai 2025

A Widow’s Game

În acest thriller bazat pe evenimente reale, un bărbat e găsit mort, iar ancheta poliției distruge imaginea perfectă a văduvei sale, dezvăluindu-i viața dublă secretă.

Premiera: 30 mai 2025

