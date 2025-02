Răspunsul perfect dat de Gabriela Prisăcariu celor care o critică pe rețelele de socializare. Ce mesaj a transmis modelul: „Cine ne dă dreptul să jignim oamenii…”

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul autohton. Inițial, cei doi au avut o relație discretă, însă ulterior au început să se afișeze împreună. Acum formează un cuplu solid și se bucură zilnic de momentele minunate pe care le petrec alături de fiul lor, Tiago, care a venit pe lume în luna septembrie a anului 2021.

Încă de la dezvăluirea relației cu Dani Oțil, modelul s-a confruntat cu un val de critici pe rețelele de socializare. Cele mai multe dintre mesajele critice fac referire la aspectul ei fizic sau la relația cu prezentatorul Antena 1.

Gabriela Prisăcariu a transmis un mesaj pertinent pe social media adresat celor care o asaltează constant cu critici.

„Prea slabă, prea urâtă, prea goală, prea lungi cizmele… Cine ne dă dreptul să jignim oamenii așa si de ce am devenit atât de răi? Nu poți fi pe placul tuturor și e bine așa. Eu vreau să fiu doar pe placul soțului meu. Nu pot fi perfectă, dar încerc să arăt cât mai bine”, a scris modelul pe Instagram.

Într-un interviu acordat recent, Gabriela Prisăcariu a vorbit deschis despre relația cu fiul ei, Tiago. Ea a mărturisit că este adepta concepției că părinții trebuie să fie buni prieteni cu copiii lor, însă fără a exclude anumite reguli.

„Sunt de acord cu această idee de parenting, dar totul are o limită. Mă amuză când oamenii spun că sunt prieteni cu copilul, păi doar nu ești dușman, bineînțeles că ești prieten, dar totul trebuie să aibă o limită și îmi place să impun această limită și să ne înțeleagă când îi zic ceva serios sau când e de joacă”, a spus Gabriela Prisăcariu pentru Spynews.ro .

Deși mulți părinți au decis să urmeze modele de parenting în care nu există pedepse pentru cei mici, modelul a declarat că nu exclude acest lucru, atunci când este nevoie.

„Merge în camera lui sau nu mai are voie să se uite la telefon, la televizor. Eu petrec foarte mult timp cu el și e normal, cu Dani se joacă, fac sport, activități, dar cu mine se ajunge în acel punct în care trebuie să impun și o pedeapsă”, a mai spus soția lui Dani Oțil pentru sursa citată.

Gabriela a mai ținut să precizeze că ia în considerare să aibă un al doilea copil, însă nu a stabilit nimic concret în acest sens.

„Eu sunt singură la părinți și întotdeauna mi-am dorit să am doi copii cel puțin, dar încă nu acum. O să vedem ce va fi”, a mai spus ea.

Când vine vorba despre relația cu soțul ei, cei doi demonstrează că se înțeleg foarte bine și împărtășesc același tip de umor. De multe ori fac glume unul pe seama celuilalt, iar recent Gabriela Prisăcariu a dezvăluit și ce o enervează la partenerul ei de viață. Întrebată cine are cea mai multă răbdare în familia lor, vedeta nu a ezitat și a precizat că soțul ei este o fire foarte calmă și are răbdare foarte multă, spre deosebire de ea.

„Eu nu știam ce înseamnă cuvântul răbdare. La mine totul este pe repede înainte și vreau acum să se întâmple. De când îl am pe Tiago încerc să învăț ce înseamnă să ai răbdare.

El (Dani Oțil n.red.) are cea mai multă răbdare, are toată răbdarea din lume și asta mă enervează. Are răbdare, este calm, știe să explice. Eu nu sunt așa, strig: ‘Haideți mai repede!'”, a spus Gabriela pentru CANCAN.ro

Foto: Instagram