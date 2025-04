Filme de neratat în luna aprilie 2025 în cinematografe

Iată ce filme poți vedea în luna aprilie 2025 în cinematografe.

A Minecraft Movie

Bine ai venit în lumea Minecraft, unde creativitatea nu doar te ajută să creezi, ci este esențială pentru supraviețuire! Patru rebeli – Garrett „The Garbage Man” Garrison (Jason Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Emma Myers) și Dawn (Danielle Brooks) – se luptă cu probleme obișnuite atunci când sunt subit atrași printr-un portal misterios în Overworld: o țară cubică si bizară care se hrănește cu imaginație. Pentru a se întoarce acasă, ei vor trebui să stăpânească această lume (și să o protejeze și de lucruri rele precum Piglini și Zombi) în timp ce se îmbarcă într-o căutare magică alături de un expert creator neașteptat, Steve (Jack Black). Aventura lor îi va provoca pe toți cei cinci să fie curajoși și să își recapete calitățile care îl face pe fiecare dintre ei creativ în mod unic… exact abilitățile de care au nevoie pentru a reveni în lumea reală.

Premiera: 4 aprilie 2025

The Accountant 2

Când fostul ei șef este ucis de asasini necunoscuți, Marybeth Medina, agent al Trezoreriei, este nevoită să îl contacteze pe Christian Wolff pentru a rezolva crima. Cu ajutorul fratelui său înstrăinat, dar extrem de letal, Brax, Chris își pune mintea sclipitoare la treabă și se ajută de câteva metode mai puțin legale pentru a reconstitui puzzle-ul nerezolvat. Pe măsură ce se apropie de adevăr, cei trei atrag atenția unora dintre cei mai nemiloși criminali în viață – toți intenționând să pună capăt căutărilor lor. Cynthia Addai-Robinson, Ben Affleck, J.K. Simmons, Jon Bernthal fac parte din distribuție.

Premiera: 25 aprilie 2025

TWST – Things We Said Today

„TWST / Things We Said Today” este gândit ca o capsulă de timp a weekendului 13-15 august 1965, la New York, încadrată de sosirea trupei The Beatles în oraș şi de primul ei concert pe Shea Stadium și este narat din perspectiva a doi adolescenţi ale căror voci sunt interpretate de tinerii actori americani Tommy McCabe și Therese Azzara. Pelicula poartă semnătura regizorului de origine română Andrei Ujică.

Premiera: 25 aprilie 2025

The Amateur

The Amateur spune povestea unui specialist în criptografie al CIA care convinge agenția, prin șantaj, să-l pregătească și să-i dea undă verde pentru a porni pe urmele unui grup de teroriști care i-au ucis soția la Londra. Caitriona Balfe, Julianne Nicholson, Rami Malek, Laurence Fishburne interpretează rolurile principale.

Premiera: 11 aprilie 2025

Drop

Brandon Tyles, Violett Beane, Meghann Fahy, Jeffery Self fac parte din distribuția acestui thriller. Violet, o mamă văduvă iese, la o primă întâlnire după câțiva ani, dar ieșirea ia o turnură înfricoșătoare când, în timpul cinei, începe să primească mesaje de amenințare pe telefon, făcând-o pe femeie să se întrebe dacă bărbatul fermecător din fața ei este implicat.

Premiera: 11 aprilie 2025

Until Dawn

La un an după ce sora ei, Melanie, dispare în mod misterios, Clover și prietenii ei se îndreaptă spre valea izolată în care a dispărut, în căutarea unor răspunsuri. Explorând un punct de informare turistică abandonat, tinerii se trezesc vânați și uciși unul câte unul de un individ mascat… doar pentru a se trezi nevătămați la începutul aceleiași seri. Grupul este forțat să retrăiască noaptea din nou și din nou – doar că de fiecare dată amenințarea ucigașului este diferită, fiecare mai terifiantă decât anterioara. În curând își vor da seama că mai au un număr limitat de vieți și că singura modalitate de a scăpa este să supraviețuiască până în zori.

Premiera: 25 aprilie 2025

Hitpig!

Hitpig este un purceluș angajat de oameni pentru a găsi și recupera animalele de companie ale acestora. Nu este deloc o treabă ușoară, dar este un câștig sigur! Murăturică reprezintă cel mai recent caz acceptat. Aceasta este o elefanțică foarte naivă și vioaie, salvată de o ecologistă din ghearele unui circar lacom din Las Vegas. Deși inițial, detectivul nostru pornește în misiune hotărât doar să facă bani, aventura îi duce pe cei doi într-o călătorie în jurul lumii și în situații care le vor arăta cât de importantă este prietenia. Povestea lor amuzantă este o lecție importantă pentru mici și mari, din care să înțelegem că ceea ce ne dorim nu este întotdeauna și ceea ce avem nevoie. Jason Sudeikis, Lilly Singh, Rainn Wilson, Anitta, RuPaul și-au împrumutat vocile pentru personajele din această animație.

Premiera: 18 aprilie 2025

Sinners

De la Ryan Coogler – regizorul Pantera Neagră și Creed – cu Michael B. Jordan în rolul principal, vine o nouă viziune asupra fricii în producția Păcătoșii. Încercând să lase în urmă viețile lor tumultoase, frații gemeni (Jordan) se întorc înapoi în orașul lor natal, doar pentru a descoperi o forță malefică și mai puternică așteptându-i să revină. „Dacă dansezi cu diavolul, într-o zi o să te urmeze până acasă.” Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Delroy Lindo mai fac parte din distribuție.

Premiera: 18 aprilie 2025

Foto: PR

