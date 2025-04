Ben Affleck, o nouă schimbare de look. Cum arată acum actorul după divorțul de Jennifer Lopez

Ben Affleck și-a surprins fanii săptămâna aceasta când a apărut la evenimentul CinemaCon din Las Vegas.

Actorul în vârstă de 52 de ani și-a schimbat look-ul, vopsindu-și părul și barba într-o nuanță mai închisă. Publicul crede că schimbarea ar putea avea legătură cu divorțul de Jennifer Lopez și cu dorința starului din Gone Girl de a intra într-o nouă relație.

În timpul prezentării sale din Las Vegas, Ben Affleck a purtat un costum bleumarin și o cămașă într-o nuanță de albastru deschis.

Actorul a profitat de ocazie pentru a-și promova cel mai recent proiect, The Accountant 2, continuarea filmului în care reia rolul lui Christian Wolff.

Înainte de apariția sa în Las Vegas, Ben Affleck a fost văzut în Los Angeles filmând Animals, un thriller realizat de Netflix.

Ben Affleck with Luciana Damon on the set of Animals in LA (2/April/2025). He is directing and starring in the film, and Luciana is a producer on it pic.twitter.com/6PhYyECyJ1