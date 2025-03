Ce a declarat Ben Affleck despre divorțul de Jennifer Lopez?

Divorțul de Jennifer Lopez l-a adus din nou pe Ben Affleck în centrul atenției întregii prese, care a speculat despre motivele separării, însă actorul a decis în cele din urmă să facă lumină asupra fostei sale relații, intens mediatizată, într-un interviu acordat publicației GQ.

Astfel, Affleck a vorbit pe scurt despre divorțul de Jennifer Lopez, aducând lămuriri pe care a spus că le consideră necesare în această privință. „Este doar o poveste despre oameni care încearcă să-și descopere viața și relațiile în modurile în care toți o facem în mod normal”, a spus actorul.

Mai mult, Affleck a vorbit și despre implicarea sa în documentarul apărut în 2024 despre căsnicia lor, The Greatest Love Story Never Told, care a ajuns la public cu puțin timp înainte de vestea separării de Lopez. „O parte din mine spunea: ‘Bine, dacă voi participa la asta, vreau să încerc să o fac într-un mod sincer și într-un mod care este interesant’. Pentru că am crezut că este o examinare interesantă”, a spus actorul-regizor în vârstă de 52 de ani.

De asemenea, el a avut numai cuvinte de laudă față de fosta sa soție, arătând că divorțul de Jennifer Lopez, în vârstă de 55 de ani, nu este un motiv de resentimente între ei. Acesta a declarat că ea „a gestionat celebritatea mult mai abil decât mine”, explicând totodată că „temperamentul meu este să fiu puțin mai rezervat și mai privat decât este ea”.

„Așa cum se întâmplă în relații în general, nu am avut întotdeauna aceeași atitudine față de aceste lucruri”, a continuat actorul. „Și așa m-am gândit: Oh, asta este interesant, pentru că cum reconciliezi asta? Pentru că… iubesc și susțin această persoană. Cred în ea. Este grozavă. Vreau ca oamenii să vadă asta.”

În contextul documentarului apărut cu puțină vreme înainte de divorțul de Jennifer Lopez, Affleck și-a amintit și că a gândit: „Nu te căsătorești cu un căpitan de navă și apoi spui ‘Ei bine, nu-mi place să ies la apă.’ Trebuie să îți asumi ceea ce știai într-o relație.”

„Și cred că este important să spun că nu asta a fost cauza unei fracturi majore între noi. Nu este ca și cum ai putea să vizionezi acel documentar și să spui ‘Oh, acum înțeleg problemele pe care le-au avut acești doi'”, a mai adăugat el.

Mai mult, în cadrul interviului pentru GQ, Affleck a spus că „[nu îl deranjează]' să vorbească ‘puțin despre viața sa personală… atâta timp cât sentimentele, intențiile și convingerile mele reale sunt comunicate, lucruri în legătură cu care sper că am fost clar că cu adevărat: (ea) este o persoană pentru care am foarte mult respect”.

Affleck nu a dat un motiv pentru divorțul de Jennifer Lopez, dar a menționat că: „Există o tendință de a ne uita la despărțiri și de a dori să identificăm cauzele fundamentale sau ceva. Dar, sincer… adevărul este mult mai cotidian decât ar crede oamenii sau decât ar fi interesant”. Acesta a continuat spunând: „Nu există scandal, telenovele, nici intrigi. Adevărul este că, atunci când vorbești cu cineva (și te întreabă): ‘Hei, ce s-a întâmplat?’, ei bine, nu există să poți spune: ‘Asta s-a întâmplat’.”

Affleck și Lopez și-au reluat relația care începuse cu aproape două decenii în urmă în 2021. Cei doi s-au căsătorit în 2022 în două ceremonii separate – una în Las Vegas și alta în Georgia. Lopez a cerut divorțul de Ben Affleck în august 2024, iar divorțul a fost finalizat în luna ianuarie.

