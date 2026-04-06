Rareș Cojoc, mesaj neașteptat pe internet pe fondul divorțului de Andreea Popescu. Ce a dezvăluit dansatorul: "De câți copii crezi că..."

Rareș Cojoc este un tată foarte atent la nevoile copiilor săi și îi răsfață pe aceștia ori de câte ori are ocazia.

După un deceniu de căsnicie, Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au oficializat divorțul, alegând o cale discretă și amiabilă, departe de tribunale.

Rareș Cojoc este un tată foarte atent la nevoile copiilor săi și îi răsfață pe aceștia ori de câte ori are ocazia. Conform înțelegerii stabilite cu Andreea Popescu, fosta lui soție, custodia copiiilor este împărțită egal, astfel încât dansatorul are grijă de copii o săptămână, iar o săptămână aceștia locuiesc la mama lor.

În timpul săptămânii în care copiii au fost în grija lui, Rareș Cojoc a petrecut timp de calitate cu cei mici, ba, mai mult, a avut în grijă și mai mulți prieteni ai acestora.

Fiul cel mic al lui și al Andreei Popescu și-a sărbătorit ziua de naștere, așa că dansatorul a ales un loc special unde au sărbătorit. Pe lângă cei trei copii ai celor doi, Rareș Cojoc a avut grijă și de alți doi copii, probabil prieteni ai celor mici.

„De câți copii crezi că pot avea grijă?”, a scris Rareș Cojoc, pe Instagram.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au apelat la serviciile unui notar pentru a stabili viitorul celor trei copii și pentru a împărți responsabilitățile părintești.

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a ales să vorbească deschis despre perioada delicată prin care trece, oferind primele declarații despre schimbările majore din viața ei. Ea a recunoscut că despărțirea a afectat-o profund, însă încearcă, pas cu pas, să își regăsească echilibrul și să privească înainte cu speranță, căutând „lumina de la capătul tunelului”.

În ceea ce îl privește pe Rareș Cojoc, acesta se concentrează pe partea profesională. El și partenera lui de dans, Andreea Matei, au câștigat medalia de aur la Blackpool Dance Festival, unul dintre cele mai mari și apreciate festivaluri de dans din lume.

Acum au ieșit la iveală noi detalii despre acordul financiar semnat de cei doi la finalizarea divorțului.

Potrivit informațiilor din surse foarte apropiate fostului cuplu, Andreea Popescu locuiește acum cu chirie într-un apartament de lux din zona Herăstrău, unde costurile lunare, care includ chiria și utilitățile, ajung, lejer, la suma de 3.000 de euro. Aceste cheltuieli, chirie plus utilități, sunt acoperite integral de Rareș Cojoc și familia sa.

Totuși, cei trei copii stau mai mult în vechiul apartament, acolo unde au crescut și și-au petrecut toată copilăria și beneficiază, în continuare, de sprijinul celor trei bone care i-au îngrijit și până acum. Una dintre bone o vizitează pe Andreea Popescu la noul apartament, însă vizitele sunt în funcție de timp și disponibilitate, scrie Libertateapentrufemei.

Conform surselor din anturajul cuplului, cei doi au convenit asupra unei forme de supraveghere comună, în care ambii părinți se implică activ în creșterea minorilor. Programul vizitelor va fi flexibil și adaptat nevoilor copiilor, pentru a menține o continuitate în viața lor și a evita disconfortul emoțional. Detaliile legate de întreținerea copiilor au fost, de asemenea, stabilite de comun acord, astfel încât să nu existe nicio lipsă materială, potrivit libertateapentrufemei.

Divorțul nu a afectat patrimoniul familiei, datorită unui contract prenupțial semnat înainte de căsătorie, care protejează averea lui Rareș Cojoc. Andreea Popescu menționase anterior existența acestui acord, care a simplificat procesul de separare și a evitat orice dispută financiară.

