Blake Lively, implicată într-un incident bizar cu o fană. Ce acuzații îi sunt aduse actriței: „Este un comportament foarte paranoic”

O fană a susținut că Blake Lively a urmărit-o până la mașină, după ce, aparent, au fost cazate la același hotel de lux la începutul acestei luni. Kaitlyn Cooper a povestit într-un interviu pentru Daily Mail, publicat ieri, că a stat la The Hotel 1928 din Waco, Texas, împreună cu mama sa, pe 8 martie, când a aflat că și Lively era cazată acolo.

„Am aflat de la recepționeri că în hotel era cazată o persoană VIP când am intrat. Ei discutau între ei, iar în aer plutea o energie aparte, era clar că se întâmpla ceva”, a spus Cooper.

Cooper, în vârstă de 27 de ani, a susținut că un angajat al hotelului le-a sugerat că, dacă „mai rămân prin preajmă”, ar putea „să vadă persoana respectivă” – ceea ce i-a stârnit imediat curiozitatea.

Conform Daily Mail, tânăra și mama sa au luat cina la restaurantul hotelului, moment în care chelnerul le-a dezvăluit că oaspetele VIP era chiar fosta actriță din Gossip Girl. Potrivit acestuia, Lively – care venise din Austin, unde își promovase noul film Another Simple Favor la festivalul de film SXSW – se afla în Waco pentru a o vizita pe Joanna Gaines, proprietara hotelului.

„Am terminat cina și ne-am întors în lobby, unde ne-am așezat în zona lounge-ului, pur și simplu relaxându-ne. La scurt timp după aceea, [Lively] a intrat în hotel”, a povestit Cooper.

Ea a spus că a început să o filmeze pe actriță cu telefonul, dorind să le arate clipul prietenilor săi.

Potrivit Daily Mail, imaginile surprinse de Cooper o surprind pe Blake Lively intrând în lobby, îmbrăcată în jeanși și un tricou alb. Actrița din It Ends With Us și-a dat repede seama că este filmată și și-a acoperit fața cu mâna, în timp ce era însoțită de angajații hotelului și de un agent de securitate.

„Când a intrat [în lobby], era foarte zgomotoasă. Vocea ei era extrem de recognoscibilă”, a spus Cooper. „Cred că i-a salutat pe cei doi oameni de la recepție. S-a uitat la noi. Sunt sigură că ne-a văzut [filmandu-o].”

Cooper a crezut că aceea va fi ultima sa interacțiune cu actrița, susținând că nu a mai văzut-o pe Lively pentru tot restul serii. Cu toate acestea, se pare că cele două s-au întâlnit din nou a doua zi dimineață, când Cooper părăsea hotelul. Atunci, Cooper susține că Lively s-a apropiat de ea.

„Încărcam mașina și am auzit [pe cineva spunând], ‘Bună,’ și era o voce de femeie”, a povestit Cooper. „Am ridicat ochii și am văzut-o pe [Lively]. Ținea telefonul sus [ca și cum m-ar filma]. Din instinct, am spus ‘bună’ înapoi, pentru că ce altceva să zic?”

Cooper a spus că, în acel incident, Lively ar fi înconjurat mașina ei, filmând-o și având camera îndreptată „spre numărul de înmatriculare al autoturismului.”

„Am fost cu adevărat surprinsă”, a spus Cooper. „Apoi i-a dat telefonul tipului ei de la securitate, iar el a făcut un alt tur în jurul părții pasagerului, după care amândoi s-au întors în hotel.”

Conform Page Six, Cooper a împărtășit detalii despre presupusa întâlnire cu Lively în videoclipuri postate pe Instagram Story. Ea a spus că mai multe conturi „ciudate” au început să vizioneze videoclipul, printre care și unul al unui angajat al hotelului și o femeie care părea să facă parte din echipa lui Lively.

„Este un comportament foarte paranoic”, a spus Cooper, adăugând: „[Cred că se uitau] să vadă dacă voi posta videoclipul cu ea.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro