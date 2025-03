Channing Tatum și noua lui iubită, Inka Williams, într-o ipostază romantică după ce și-au făcut publică relația. Cum au fost fotografiați cei doi

Channing Tatum și modelul australian Inka Williams au fost fotografiați într-o atmosferă romantică în timpul unei cine târzii în Los Angeles. Starul din 21 Jump Street, în vârstă de 44 de ani, și Inka, 25 de ani, au petrecut seara de sâmbătă la restaurantul Chez Jay, alături de prieteni și câinii lor.

Williams a adoptat un look relaxat, purtând o jachetă de denim supradimensionată, jeanși albaștri deschiși și o șapcă de baseball. Tatum, pe de altă parte, a optat pentru un tricou alb simplu.

