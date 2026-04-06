Raluca Bădulescu critică dur stilul vestimentar al Andreei Bălan. Care este părerea ei sinceră: „Ea poate să țopească orice ținută. Nu știu cum, dar…”

Raluca Bădulescu a criticat în termeni duri ținutele pe care le poartă cântăreața și prezentatoarea Andreea Bălan.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Raluca Bădulescu (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 26

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai îndrăgite prezențe mondene din România. Publicul o apreciază pentru sinceritatea de care dă dovadă, pentru opiniile pe care și le exprimă într-un mod direct, dar și pentru personalitatea efervescentă.

Fosta jurată a emisiunii „Bravo, ai stil!” impresionează cu ținutele ei excentrice, care de mai multe ori nu au fost ocolite și de discuții aprinse în rândul fanilor.

Raluca Bădulescu este cunoscută pentru stilul ei direct și modul în care își exprimă părerile atunci când vine vorba despre ținutele pe care le poartă alte persoane din showbiz și nu numai.

Într-un interviu acordat recent, Raluca Bădulescu, care și-a atras și mai mulți fani după participarea la Asia Express, a criticat în termeni duri ținutele pe care le poartă cântăreața și prezentatoarea Andreea Bălan, pe care o consideră cel mai prost îmbrăcată vedetă din România.

„Tovarășa mea care se duce pe la 7000 de emisiuni și de care mă tot întreabă presa dacă am eu ceva cu ea, dacă m-am certat cu ea, nu m-am certat cu ea în viața mea. Eu nu mă cert cu nimeni, în primul rând. Eu doar spun realmente ce se întâmplă. (…) Andreea Bălan de departe. Mai sunt multe oricum. Deci prost îmbrăcate sunt multe. Bine îmbrăcate sunt puține. Prost îmbrăcate sunt foarte multe”, a spus Raluca Bădulescu, potrivit cancan.ro.

Raluca Bădulescu a ținut să sublinieze că asocierea diverselor piese vestimentare este problema în cazul Andreei Bălan, chiar și atunci când aceasta alege ținute create de designeri cunoscuți.

„Nu le nimerește. N-are cum să o mai ajute nici Dumnezeu, tu înțelegi? Pentru că dacă era până la vârsta asta, ținând cont că are o carieră de ani buni, de când Lasă-mă papa la mare și până acum cred că au trecut 30 de ani, dacă în 30 de ani, ea nu a reușit să-și găsească stilul, nu a reușit să-și găsească nișa, nu a reușit să-și găsească, nu știu, niște elemente care să o caracterizeze și care să îi vină bine și care să, bă, să o… eu acum o să folosesc un cuvânt care sper să nu o jignească, dar nu este un cuvânt jignitor, este o expresie căreia nu-i găsesc în locuitor. Bă, care să o desțopească. Ea poate să țopească orice ținută. Nu știu cum, dar ea țopește orice ținută. O țopește. Și dacă o duci acum la Burberry, că am văzut-o, nu știu când, îmbrăcată pe niște imagini, de a avea o fustiță Burberry sau ceva, bă, păi dacă o duci la Burberry, dacă o duci la Gucci, dacă o trântești, și ai băgat pe ea, eu știu, haine gândite de un stilist din cap până în picioare, nu știu, își face o buclă, dă un rujuleț, dă un contur, pune un pantof, face ceva, duce ținuta în țopeală”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Raluca Bădulescu a sfătuit-o pe Andreea Bălan să își angajeze un stilist și să respecte sfaturile acestora, fără a se mai implica în vreun fel în alegerea ținutelor.

„Să-și aleagă un stilist foarte bun și să asculte stilistul ăla 100%. Asta este. Să nu vină cu idei personale, e greu. Când ai 30 de ani de scenă, nu știu cât are Andreea Bălan, că e de 1000 de ani. Să nu spun acum că e veche, că e tânără, că nici eu nu mai sunt, adică tinere suntem toate. Și oricum ne mai lasă papa la mare cum ar veni, dar ea a rămas undeva, stuck in time. A lucrat de-a lungul timpului, ți-am spus, cu mulți stiliști. Dar cred că vine cu o amprentă personală, eu așa cred. Și omul, oricât ar vrea să facă ceva din ea, dacă tu nu te potolești și ai venit cu touch-ul tău personal…”, a mai spus Raluca Bădulescu.

Cum răspunde Raluca Bădulescu celor care o critică în mediul online

Raluca Bădulescu nu s-a lăsat niciodată afectată de părerile negative sau criticile primite pentru felul în care se îmbracă, iar uneori le-a răspuns, susținând că niciodată nu a vrut să pară un personaj în ținutele pe care le propune și că se regăsește în stilul ei.

„Dacă cineva sare calul cu un comentariu urât, îl ascund. Mi-au zis mulți că ba m-am dezgropat, ba că am ieșit alaltăieri din coșciug. Dacă ești prea slab, nu e bine; dacă ești prea gras, iar nu e bine, oricum ai da-o, tot nu e bine. Dacă este un comentariu cât de cât pertinent și poți să-i răspunzi elegant, atunci să vezi cum se schimbă atitudinea celui care îți comentează”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Vedeta a mărturisit că a observat că dacă răspunde politicos mesajelor critice pe care le primește, persoanele care le-au transmis încetează cu jignirile.

„Hate-ul a existat dintotdeauna, dar acum, odată cu apariția rețelelor de socializare, este normal ca oricine are un calculator să scrie ceva. Pe mine nu mă deranjează, hate-ul și iubire „provin” din viață. Nu poate să te iubească toată lumea, nu poate să te placă toată lumea. Sunt oameni care te detestă, oameni care te plac, trebuie să le luăm pe toate ca atare și să trăim cu ele. Sinceră să fiu, cine nu mă place, să nu mă urmărească. Cine mă place, vă iubesc! Niciodată nu le dau block, nu le răspund la comentarii: foarte mulți vor doar să se bage în seamă și să le răspunzi. Am observat că, dacă le răspunzi frumos și civilizat, se potolesc”, a mai spus ea pentru sursa citată.

De ce Dana Rogoz nu ia în calcul să se mute din România împreună cu familia: „O decizie de acest gen…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC