Ben Affleck, schimbare de look pe fondul divorțului de Jennifer Lopez. Cum arată acum actorul

Ben Affleck și Jennifer Lopez par să trateze divorțul destul de diferit. În timp ce J.Lo are apariții spectaculoase pe covorul roșu, Affleck preferă să stea în umbră, departe de ochii presei. Cu toate acestea, actorul în vârstă de 52 de ani a fost fotografiat recent de paparazzi conducând prin Los Angeles și fumând o țigară în mașina sa.

Fostul soț al lui Lopez și-a schimbat look-ul, optând pentru o barbă mult mai lungă decât cea cu care și-a obișnuit până acum fanii. Fiind o persoană care nu se simte întotdeauna confortabil în lumina reflectoarelor și având o dispută de lungă durată cu paparazzii, actorul a dat de înțeles că se concentrează pe muncă, în timp ce încearcă să ajungă la un acord cu Lopez privind împărțirea bunurilor pe care le dețin în comun. De asemenea, reprezentanții săi au dezmințit zvonurile conform cărora ar avea o relație cu o membră a familiei Kennedy.

Ben Affleck sports bushy beard as he smokes cigarette during solo LA drive https://t.co/MY07O0NitS pic.twitter.com/BzsvOK24eh