Filme și seriale de neratat în luna aprilie 2025 pe SkyShowtime

Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna aprilie 2025.

Gangs of London – Sezonul 3

Timp de 20 de ani, Finn Wallace (Colm Meaney) a fost cel mai puternic infractor din Londra. Prin organizația lui au trecut, anual, miliarde de lire sterline. Dar acum este mort – și nimeni nu știe cine a ordonat execuția. Având rivali peste tot, cade în sarcina impulsivului Sean Wallace (Joe Cole), ajutat de familia Dumani condusă de Ed Dumani (Lucian Msamati), să-i ia locul tatălui său. Și, de parcă situația nu era deja suficient de riscantă, asumarea puterii de către Sean provoacă efecte în lumea criminalității internaționale. Se pare că singurul om care ar putea să-l ajute și să-i fie aliat este Elliot Finch (Sope Dirisu), care până acum a fost un ratat, un golan având un interes ascuns în privința familiei Wallace. Dar, în timp ce destinul bate la ușă, Elliot se trezește implicat în mecanismele interioare ale celei mai mari organizații criminale din Londra.

Primele două episoade vor fi disponibile din 14 aprilie, cu noi episoade adăugate săptămânal

School Spirits – sezonul 2

În noul sezon din School Spirits, moartea este doar începutul. Maddie este încă prinsă în viața de apoi și rămâne în criză de timp. Acum, trebuie să colaboreze cu prietenii ei din lumea celor vii și din cea de dincolo pentru a găsi o cale de întoarcere, până nu e prea târziu.

Toate episoadele vor fi disponibile din 5 aprilie

Mr. Throwback – sezonul 1

Jucătorul profesionist de baschet, superstarul Stephen Curry, împreună cu Adam Pally joacă în această parodie care prezintă povestea unui dealer de suveniruri ghinionist (Pally), care-și caută pacea reîntâlnindu-se cu coechipierul său din copilărie, nimeni altul decât legenda NBA Stephen Curry.

Toate episoadele vor fi disponibile din 14 aprilie

TRANSFORMERS UNU

TRANSFORMERS UNU prezintă povestea originii nespuse a lui Optimus Prime și Megatron, cunoscuți mai degrabă ca dușmani declarați, însă care erau odată ca frații și care au schimbat pentru totdeauna soarta lui Cybertron. TRANSFORMERS UNU este primul film Transformers animat complet CG.

De asemenea disponibile:

Transformers

Transformers: Revenge of the Fallen

Transformers: Dark of the Moon

Transformers: Age of Extinction

Transformers: The Last Knight

Bumblebee

Disponibil pentru vizionare din 7 aprilie

Nu vorbi de rău

Plecând de la thrillerul danez cu același nume, apreciatul scriitor/regizor James Watkins (The Woman in Black) face echipă pentru acest remake cu celebrul studio de filme de groază Blumhouse Productions (M3GAN și The Purge). Povestea prezintă o familie de americani aflați în vizită la o familie de britanici, care s-au cunoscut în timpul unei vacanțe. Ceea ce trebuia să fie un weekend idilic se destramă treptat, pe măsură ce oaspeții încearcă să rămână politicoși în fața neplăcerilor. James McAvoy (Atonement, Split), câștigătorul premiului BAFTA, joacă în această poveste de groază diabolică.

Disponibil pentru vizionare din 13 aprilie

Smile 2

Pe cale de a porni într-un turneu mondial, senzația pop globală Skye Riley începe să treacă prin evenimente din ce în ce mai terifiante și inexplicabile. Copleșită de ororile tot mai mari și de presiunile faimei, Skye este forțată să-și înfrunte trecutul.

Disponibil pentru vizionare din 15 aprilie

The Beast Within

Kit Harington, nominalizat la Emmy, joacă în acest thriller despre o fetiță de zece ani care începe să-și pună întrebări privind viața ciudată pe care o duce în casa sa fortificată. Fata descoperă că, o dată pe lună, tatăl ei se transformă într-un monstru, dar în cele din urmă este convinsă de părinții ei că nu are de ce să se teamă. Când monstrul evadează, ea trebuie să facă față realității, știind ceea ce este tatăl său cu adevărat și să ia o decizie pe care mama ei n-ar fi capabilă să o ia.

Disponibil pentru vizionare din 23 aprilie

The Agency (Agenția) – sezonul 1

Acest thriller politic îl prezintă pe Martian (Michael Fassbender), un agent secret CIA, căruia i se ordonă să renunțe la viața sub acoperire și să se întoarcă la secția din Londra. În momentul în care își întâlnește iubita din trecut, între cei doi se reaprinde pasiunea. Cariera, misiunea și identitatea sa reală sunt în antiteză cu pornirile inimii; aruncându-i pe amândoi într-un joc mortal de intrigi internaționale și spionaj. În serial mai joacă și Richard Gere, șeful secției din Londra, cu un trecut ilustru, grație celor opt ani petrecuți ca agent sub acoperire.

Noi episoade adăugate săptămânal, iar finalul sezonului va fi difuzat pe 7 aprilie

Yellowjackets – Sezonul 3

În egală măsură poveste de supraviețuire, horror psihologic și dramă despre maturizare, în Yellowjackets joacă Melanie Lynskey (Castle Rock), nominalizată la Emmy și câștigătoarea Critics Choice Award, Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything), nominalizată la Emmy, Tawny Cypress (Unforgettable), Lauren Ambrose (Six Feet Under) nominalizată la Emmy, Sophie Nélisse (The Book Thief), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers), Sophie Thatcher (Heretic), Samantha Hanratty (Shameless), Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road), Liv Hewson (Santa Clarita Diet), Steven Krueger (The Originals), Warren Kole (Shades of Blue), Kevin Alves (Locke & Key), Sarah Desjardins (The Night Agent) și Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi), cu Elijah Wood (The Lord of the Rings trilogy) care revine într-un rol periodic.

Noi episoade adăugate săptămânal, iar finalul sezonului va fi difuzat pe 24 aprilie

1923 – Sezonul 2

În cel de-al doilea sezon din 1923, o iarnă nemiloasă lovește ferma Dutton, aducând noi provocări și afaceri neterminate pentru Jacob (Ford) și Cara (Mirren). În timp ce vremea dificilă și adversarii amenință să pună capăt moștenirii Dutton, Spencer (Sklenar) pornește spre casă într-o călătorie grea, împotriva cronometrului, pentru a-și salva familia din Montana. Între timp, Alexandra (Schlaepfer) pleacă într-un chinuitor voiaj transatlantic pentru a-l găsi pe Spencer și a-și trăi iubirea alături de el.

Noi episoade adăugate săptămânal, iar finalul sezonului va fi difuzat pe 28 aprilie

IF

IF este o poveste emoționantă și amuzantă despre o fată care descoperă că poate vedea prietenii imaginari ai tuturor, cunoscuți sub numele de IF. Fata pornește într-o călătorie magică pentru a reconecta IF-urile uitate cu copiii lor, înainte ca acestea să dispară. O aventură pe care trebuie să o vezi ca să o crezi, IF este filmul perfect pentru întreaga familie. Este scris și regizat de John Krasinski, cu Ryan Reynolds în rolul principal.

Disponibil pentru vizionare acum

Marea migrație

Illumination, creatorii blockbusterelor Minions și Despicable Me (Sunt un mic ticălos), vă invită să vă luați zborul spre palpitante locuri necunoscute, într-o vacanță de familie amuzantă, înaripată și unică, în noua comedie originală plină de acțiune, Marea migrație. Familia Mallard s-a adâncit într-o viață de rutină. În timp ce Mack, tatăl, se mulțumește să-și țină familia în siguranță vâslind mereu în jurul iazului din New England, mama Pam este dornică să schimbe lucrurile și să le arate copiilor lor, fiul adolescent Dax și fiica rățușcă Gwen, întreaga lume. După ce o familie de rațe migratoare coboară pe iazul lor cu povești palpitante despre locuri îndepărtate, Pam îl convinge pe Mack să pornească într-o călătorie de familie, în Jamaica tropicală, cu escală la New York. Pe măsură ce familia Mallard se îndreaptă spre sud pentru a ierna, planurile lor bine întocmite se încurcă repede. Experiența îi va inspira să-și lărgească orizontul, să lege noi prietenii și să realizeze mai mult decât au crezut vreodată posibil, învățând în același timp mai multe despre ceilalți – și despre ei înșiși – decât și-au imaginat vreodată.

Disponibil pentru vizionare acum

Shrek

Câștigător al primului premiu Oscar pentru Cel mai bun film de animație (2002), Shrek a declanșat un fenomen cinematografic și a captat imaginația întregii lumi cu… Cel mai grozav basm care n-a mai fost povestit vreodată! Shrek cutreieră lumea pentru a o salva pe înflăcărata Prințesă Fiona cu ajutorul măgarului său îndrăgit și pentru a recâștiga dreptul de proprietate asupra mlaștinei sale de la intrigantul lord Farquaad.

De asemenea disponibile:

Shrek 2

Shrek The Third

Disponibil pentru vizionare acum

SpongeBob Pantaloni Pătraţi – sezon 15 A

Pentru SpongeBob, cel mai îndrăgit burete de mare din lume, Patrick, cel mai bun prieten al său, și ceilalți locatari din adâncurile oceanului tropical, Bikini Bottom, viața este o serie de aventuri marine și, adesea fără sens. Fie că e în căutarea spatulei perfecte pentru a-și perfecționa burgerul sau doar se relaxează împreună cu prietenii săi, SpongeBob, cu bunele sale intenții și atitudinea sa exagerat de entuziastă ajunge mereu în impas.

Episoadele vor fi disponibile pentru vizionare din 8 aprilie

Patrula Cățelușilor – sezon 10D

Patrula Cățelușilor este un serial de acțiune și aventură pentru preșcolari, generat pe calculator (CGI), cu un grup de șase cățeluși eroici, conduși de Ryder, un băiețel de 10 ani, priceput la tehnologie. Având la dispoziție o combinație unică de abilități de rezolvare a problemelor, vehicule cool și umor gestual, Patrula Cățelușilor lucrează împreună pentru a proteja comunitatea din Adventure Bay. De la Marshall, cățelul pompier, până la Chase, detectivul grupului și la Skye, care zboară cu elicopterul ei, fiecare cățeluș oferă echipei personalitate și abilități unice, plecând de la importanța muncii în echipă și a spiritului civic. Cu toții poartă pe spate PupPacks speciale, care îi ajută să se ocupe de orice – de la eliberarea unor pisici până la salvarea unui tren dintr-o avalanșă de pietre! Și oricât de mare ar fi aventura, Patrula Cățelușilor are întotdeauna timp pentru jocuri, râsete și masaje la urechi oferite de Ryder.

Episoadele vor fi disponibile pentru vizionare din 15 aprilie

The Tiny Chef Show

Tiny Chef este gazda propriei sale emisiuni de gătit și, împreună cu prietenii săi buni, Olly, Ruby și Henry, pregătește mâncăruri gustoase și aventuri uimitoare. Tiny Chef găsește bucurie când își împărtășește creațiile cu prietenii săi dragi și pune dragoste în fiecare preparat pe care îl gătește.

Episoadele vor fi disponibile pentru vizionare din 19 aprilie

