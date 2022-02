Filme care au fost salvate de la eșec datorită finalului neașteptat

Unele filme îndeplinesc, din păcate, toate criteriile pentru a fi catalogate drept slabe. Cu toate astea, sunt pelicule care reușesc să fie salvate de la eșec cu ajutorul unui final memorabil și surprinzător.

1. Terminator 3: Rise Of The Machines (2003)

După ce regizorul și producătorul James Cameron s-a îndepărtat de celebra serie Terminator, pelicula Terminator 3: Rise of the Machines a continuat povestea, dar a încercat să vină și cu ceva nou în fața fanilor. Deși aceștia s-au arătat dezamăgiți inițial, iar așteptările le-au fost spulberate, finalul în care John Connor nu reușește să salveze lumea este considerat memorabil.

2. Primal Fear (1996)

Actorul Edward Norton și-a făcut debutul în film cu rolul din Primal Fear. În acest thriller, el interpretează rolul unui tânăr pe nume Aron care se confruntă cu tulburare de identitate disociativă și e acuzat de crimă. Richard Gere îl joacă pe Martin Vail, avocatul lui care e convins de faptul că e nevinovat și încearcă să îl salveze. Finalul peliculei este imprevizibil, reușind să ia prin surprindere pe toată lumea care aștepta cu sufletul la gură deznodământul.

3. Identity (2003)

Identity e regizat de James Mangold, iar în rolurile principale îi regăsim pe John Cusack, Amanda Peet și Ray Liotta. Pelicula surprinde zece străini care sunt blocați într-un motel din Nevada în timpul unei furtuni. În momentul în care fiecare dintre ei este ucis unul câte unul, trebuie să afle cine anume se află în spatele acestor crime. Sfârșitul filmului, pe care unii l-au catalogat drept controversat, dezvăluie o ipoteză cu totul și cu totul neașteptată.

4. Godzilla (2014)

În Godzilla, lumea este cuprinsă de apariția mai multor creaturi monstruoase, printre ele numărându-se și una care ar fi singura care ar putea salva omenirea. Fanii s-au arătat nemulțumiți încă de la primele secvențe, însă, finalul a reușit să salveze filmul de la eșec.

5. Life (2017)

Life s-a bucurat de o distribuție cu adevărat impresionantă, din care au făcut parte Jake Gyllenhaal și Ryan Reynolds. Acest thriller SF spune poveștile unei echipe de oameni de știință de la bordul unei stații spațiale internaționale. Aceștia descoperă o formă de viață în spațiu, care e capabilă să evolueze în scurt timp și să amenințe viața de pe Pământ. Atât sfârșitul imprevizibil, cât și coloana sonoră grozavă au reușit să ofere publicului un film care a stârnit curiozitatea.

6. Rogue One: A Star Wars Story (2016)

În etapele de producție, Rogue One: A Star Wars Story a suferit mai multe schimbări, iar unele dintre cele care au fost până la urmă puse în aplicare au creat câteva dezbateri. Dar, din fericire, filmul a fost salvat de mai multe momente care au avut loc la final, printre care și o scenă în care Darth Vader își arată abilitățile într-o luptă.

7. The Mist (2007)

Filmul The Mist are la bază povestea lui Stephen King și are în prim-plan mai mulți cetățeni care se ascund într-un supermarket după ce o furtună bizară dezlănțuie o specie de creaturi însetate de sânge. În final, personajul principal este cel care atrage atenția tuturor.

8. Death Proof (2007)

Death Proof regizat de Quentin Tarantino e considerat unul dintre cele mai populare filme din toate timpurile. Cu toate astea, pelicula în care Kurt Russell joacă rolul unui ucigaș în serie nu a fost preferată de foarte mulți. Unele voci spuneau despre acest film că este plictisitor, dar că a compensat cu o secvență finală neprevăzută.

9. Jurassic World (2015)

Deși au fost mulți cei care erau nerăbdători să îl vadă pe Chris Pratt în Jurassic World, aceștia au simțit oarecum să lipsește farmecul poveștii originale din Jurassic Park. Filmul a fost un succes la box office și a fost salvat de la eșec de bătălia finală.

10. Split (2016)

James McAvoy interpretează rolul unui bărbat care suferă de tulburare de identitate disociativă și care răpește mai multe tinere. Ultimele secvențe dezvăluie faptul că este continuarea filmului Unbreakable regizat de M. Night Shyamalan.

