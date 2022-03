Tânăra însărcinată, rănită la maternitatea distrusă din Mariupol, a născut o fetiță

Tânăra însărcinată, care a fost văzută cu răni după bombardamentul de la materinitatea din Mariupol, ar fi născut o fetiță. Mariana Vishegirskaya este surprinsă în imagini odihnindu-se la spital cu fiica ei Veronika, potrivit Associated Press. Soțul ei, Yuri, era alături de ea și ținea în brațe nou-născutul într-una dintre fotografii.

From inside Mariupol: Highly pregnant was accused of „acting” – now she has given birth

The photos of Mariana Vishegirskaya who evacuated the hospital in Mariupol have now given birth to a daughter.https://t.co/cjNLyFVfoR pic.twitter.com/DmlvNWYNqv

— May B Kronstad E 🦮🇳🇴 🌻 (@2017MayKE) March 11, 2022