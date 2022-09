ELLE New Media AWARDS 2022 – Best people, best crowd (IV)

Pentru al șaptelea an consecutiv, ELLE a desemnat cele mai influente personalități din social media în cadrul galei ELLE New Media Awards, cel mai stylish eveniment dedicat comunității online. Iată care sunt câștigătorii ELLE New Media AWARDS 2022.

Influencers, vedete, designeri, prieteni și colaboratori ai revistei, muzică bună, ținute de party reunite sub dress code-ul Extravaganza: iată ingredientele care au contribuit la succesul celei mai așteptate petreceri a sezonului, desfășurată la Clubul Diplomatic.

Petrecerea a culminat cu ceremonia de premiere, care a dezvăluit publicului câștigătorii celor 9 categorii ELLE New Media AWARDS, votați în exclusivitate de cititori pe site-ul elle.ro.

Câștigătorii ELLE New Media AWARDS 2022

Deea Codrea a câștigat pentru a doua oară consecutiv premiul pentru cea mai influentă personalitate în zona de Fashion (premiul a fost înmânat de Aneta Chrzanowska, Head of Social Media And Influencer Marketing, Epantofi), iar trofeul pentru Lifestyle Influencer i-a revenit Ioanei Grama, tot pentru a doua oară consecutiv. Categoria Lifestyle a fost susținută de HONOR, câștigătoarea primind un telefon din partea acestora.

Irina Rimes a primit trofeul pentru categoria Celebrity, în schimb ce Delia a fost câștigătoare la categoria Travel, pentru proiectul său, Delia Nomad, iar Mihai Morar și-a adjudecat premiul pentru cel mai bun Podcast, Fain & Simplu.

Maria Zvinca a primit trofeul pentru cel mai bun blogger de Beauty, în schimb ce titlul de Best Newcomer i-a revenit Ruxandrei Gîdei (pentru proiectul despre cărți 4fără15). Câștigătoarea la categoria categoria TIKTOK SPECIAL este Bianca (Amy Claire), iar Aluziva (Alina Greavu) a primit trofeul pentru categoria Implicare socială, pentru al doilea an consecutiv.

Gazdele evenimentului au fost Roxana Voloșeniuc, redactor-șef ELLE România, și Maurice Munteanu, fashion editor ELLE România. Pe scenă a mai urcat Cătălina Cara, ce a susținut un scurt recital, foarte apreciat de cei prezenți.

La reușita petrecerii în cadrul căreia au fost desemnați câștigătorii ELLE New Media AWARDS 2022 au contribuit sponsorii și partenerii acestui eveniment: CUPIO, epantofi.ro, HONOR, Raffaello și L’OR, cărora le mulțumim mult pentru sprijin! Mulțumim de asemenea partenerilor noștri, Musik Sound și Purple Flowers.

Imaginile de la eveniment au fost realizate cu telefoanele HONOR și de fotografii Vlad Chirea, Eli Driu si echipa de la Fotografultau.ro.

