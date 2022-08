Irina Rimes, confesiuni despre începutul carierei: „Mi-a fost mai greu”

În 2012, Irina Rimes a participat la reality show-ul de talente „Fabrica de staruri” din Republica Moldova, ajungând până în finală. În 2016, a lansat piesa „Visele”, la care a lucrat împreună cu fostul ei soț, Andi Bănică, și care a devenit în scurtă vreme una dintre cele mai ascultate melodii de la acea vreme. De atunci, piesele scoase de artistă au ajuns rapid la public, motiv pentru care a devenit una dintre cântărețele de succes din industria muzicală de la noi.

Într-un interviu pentru VIVA!, Irina Rimes a vorbit despre începutul proiectului ei muzical. Acum 10 ani, artista s-a mutat în România și nu i-a fost ușor să se adapteze. În timp, a reușit să se obișnuiască și să treacă peste momentele grele pe care le-a întâmpinat cu ajutorul colegilor ei.

„Nu pot nega că, la început, mi-a fost mai greu. Cu timpul, m-am obișnuit. Am avut momente și în care pot spune că am avut depresia emigrantului, însă, din fericire, am reușit să trec repede peste. Pentru asta am să le mulțumesc colegilor mei moldoveni, care au fost alături de mine și m-au susținut. Cu timpul, bineînțeles că mi-am făcut prieteni noi în industrie și totul a devenit din ce în ce mai familiar. Nu am avut niciodată complexe din cauza accentului, căci până și în ziua de astăzi el nu a avut de suferit. Am dobândit un vocabular mai bogat în limba română, la schimb, și, în general, am văzut și am simțit doar evoluție.”