Irina Rimes, despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru muzică: „M-am îndepărtat de familie”

Irina Rimes este una dintre cele mai de succes artiste din România. Chiar dacă acum se bucură de o mulțime de aprecieri din partea fanilor și de piese care strâng un număr impresionant de vizualizări, a făcut și sacrificii pentru a fi cântăreața de astăzi.

Irina Rimes face parte dintr-o familie de econimiști și era firesc să urmeze o carieră în același domeniu. Cu toate astea, nu a mers pe acest drum și a ales să facă muzică. Într-un interviu pentru emisiunea „La Măruță”, cântăreața a dezvăluit care a fost momentul care i-a schimbat parcursul și cum a ajuns să studieze la Conservator.

Irina Rimes a povestit că își lăsa părinții să decidă pentru ea, considerând că aceștia își doresc tot ceea ce este mai bine pentru ea.

„Și din respect pentru deciziile lor și pentru că mă gândeam că își doresc ce e mai bun pentru mine. Poate pentru că eram prea cu capul în nori și trebuia cineva să mă aducă mereu pe pământ și aceștia erau părinții mei. Am făcut patru ani de Conservator, după care am intrat la un concurs care se numea Fabrica de Staruri, unde nu am câștigat, dar am mers până la finală.”