Irina Rimes, emoționată până la lacrimi de confesiunile făcute de mama ei: „Mi-a luat mult timp ca să mă apropii de copii”

Irina Rimes este una dintre cele mai cunoscute artiste din showbiz-ul autohton. Vedeta a devenit cunoscută încă de la primele sale piese, iar de atunci a rămas în atenția fanilor drept una dintre cele mai sensibile cântărețe. Parcursul său nu a fost unul ușor, motiv pentru care aceasta se emoționează de fiecare dată când își aduce aminte de perioadele dificile. Cântăreața a izbucnit în lacrimi când a auzit-o pe mama ei vorbind despre familie.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță , Irina Rimes a avut parte de o surpriză uriașă. Mama ei i-a transmis un mesaj emoționant, printr-un interviu. Aceasta a mărturisit că dorința de a face bani și de a oferi familiei o situație financiară bună a făcut-o să-și neglijeze copiii. Mama vedetei a declarat că acum conștientizează că a fost prea dură cu artista și fratele ei.

„De multe ori când vin aici, mă conving că nu are timp, dar mă bucur că nu are timp, este greu de explicat. Și noi nu avem timp. Că nici noi nu am fost mereu alături de ei. Am început să realizez că, chiar de mică, nu am avut timp să stăm cu ei mai mult..Eu nu am stat cu ei deloc, cum poate alți părinți fac. Numai atât întrebam, ‘Ce notă ai? De ce 8 și nu 9. Ce nu ți-am dat?’. Mi-a luat timp ca să mă apropii înapoi de copii. Eu îmi doresc să fie sănătoasă, să fie pace în lume, să ne putem întâlni. Când era mică îi ziceam „măscăricea mami, măscărici”. Apoi a fost o rutină de zi cu zi, în care alergam să facem bani, să fie bine”, a dezvăluit mama Irinei Rimes.