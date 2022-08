Millie Bobby Brown revine pe ecrane, iar primele imagini cu noul ei rol sunt inedite

Millie Bobby Brown revine pe micile ecrane alături de Henry Cavill, în mult așteptatul film Enola Holmes 2, care va avea premiera globală pe 4 noiembrie, doar pe Netflix. Primele imagini cu cei doi au fost date publicității, la fel și informații despre acțiunea din film, și le poți vedea în galeria de mai sus. Din distribuția peliculei mai fac parte David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster și Helena Bonham Carter.

Imediat după triumful rezolvării primului ei caz, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) calcă pe urmele faimosului ei frate, Sherlock (Henry Cavill), și își deschide propria agenție – doar pentru a descoperi că viața ca femeie detectiv nu este atât de ușoară pe cât pare. Resemnată în ceea ce privește acceptarea realităților reci venite odată cu maturitatea, ea este pe cale să închidă afacerea când o fată săracă îi oferă Enolei primul ei caz oficial: să-i găsească sora dispărută. Dar acest caz se dovedește a fi mult mai derutant decât se aștepta, deoarece Enola este aruncată într-o lume nouă și periculoasă – de la fabricile sinistre și sălile de muzică pline de culoare ale Londrei, până la cele mai înalte eșaloane ale societății și chiar până pe 221B Baker Street. Pe măsură ce scânteile unei conspirații mortale se aprind, Enola trebuie să ceară ajutorul prietenilor – și al lui Sherlock în persoană – pentru a-și dezvălui misterul. Jocul, se pare, că se pune din nou pe picioare!

Millie Bobby Brown s-a logodit cu Jake Bongiovi?

Millie Bobby Brown s-a logodit? Starul din Stranger Things, serialul Netflix care a generat armate de fani, are doar 18 ani, dar pare deja că a trecut într-o altă etapă în relația ei cu Jake Bongiovi, partenerul său în vârstă de 20 de ani. Cei doi au ieșit la o plimbare pe străzile din New York, unde au fost surprinși de paparazzi în ipostaze dintre cele mai romantice, sărutându-se în timp ce împărțeau o înghețată. Iar actrița purta pe deget un inel cu piatră, asemănător unui inel clasic de logodnă cu diamant.

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi, fiul cântărețului Jon Bon Jovi, sunt într-o relație de mai bine de un an. Zvonul conform căruia Millie Bobby Brown s-a logodit a apărut după ce actrița a apărut în public purtând ceea ce părea a fi o verighetă. Apariția de acum a întărit impresia fanilor că aceasta și-ar fi dus relația la următorul nivel.

Millie Bobby Brown a făcut publică relația cu Jake Bongiovi în iunie 2021, atunci când aceasta a postat pe contul său de Instagram o imagine care o înfățișa alături de tânăr, însoțită de textul Instagram official. Cuplul a apărut constant în public de atunci, Bongiovi însoțindu-și partenera la felurite evenimente prilejuite de lansarea unui nou sezon din Stranger Things, precum the Stranger Things: The Experience din New York, unde actrița a găzduit tururi pentru fani – printre ei numărându-se și gemenii în vârstă de 11 ani ai cântăreței Mariah Carey.

Foto: PR, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro