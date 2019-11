Cele mai bune filme de dramă ale anului 2019, pe care trebuie să le vezi

Dacă ai impresia că viața ta este plictisitoare și are nevoie de mai multă dramă, atunci trebuie să vezi care este selecția noastră a celor mai bune filme de acest gen. În anul 2019 avem parte de mai multe pelicule, iar în unele apar unii dintre cei mai apreciați actori, printre care Anne Hathaway, Keira Knightley sau Taraji P. Henson.

Astfel că, iată care sunt cele mai bune drame care au apărut pe parcursul anului 2019 și pe care trebuie să le vezi.

1. Serenity

Filmul Serenity spune povestea unui căpitan de vas a cărui viață se schimbă după ce fosta lui soție lui îl caută pentru a o ajuta să scape de actualul soț. Dacă îl vei urmări, vei avea parte de dramă, mister și de o poveste care te ține în suspans.

2. Miss Bala

Miss Bala ne arată cum un makeup artist este răpit în Tijuana și prin acest fel este nevoită să fure bani pentru un cartel de droguri. Situația o forțează să intre în acest joc periculos pentru a supraviețui.

3. Fighting With My Family

Filmul Fighting With My Family are la bază un documentar din anul 2012 pe nume The Wrestlers: Fighting with My Family. El surprinde povestea de viață a unui fost luptător de wrestling.

4. The Aftermath

Filmul The Aftermath o are în centrul său pe Keira Knightley, care interpretează rolul lui Rachel Morgan. Ea sosește în Hamburg, după cel de-al Doilea Război Mondial, ocazie prin care se întâlnește cu soțul ei.

5. Five Feet Apart

În mod cert, filmul Five Feet Apart te va impresiona deoarece el surprinde povestea a doi tineri care se confruntă cu o boală ireversibilă, de foarte mulți ani. În cele din urmă, ei ajung să se îndrăgostească și să trăiască o poveste de dragoste emoționantă.

6. The Best of Enemies

Filmul The Best of Enemies are la bază evenimente reale și ne arată povestea unei activiste pentru drepturile omului care vrea să obțină drepturi pentru afro-americani. Ea are parte de mai multe obsracole în demersul ei, dar și formează o prietenie frumoasă cu cei pentru care luptă.

7. After

Filmul After ne arată cum poveștile între adolescenți pot fi extrem de imprevizibile. Viața Tessei se schimbă în momentul în care întâlnește un băiat, pe nume Hardin, și care o face să vadă viața altfel.

8. Tolkien

Filmul Tolkien surprinde viața autorului J.R.R. Tolkien. Dacă ești o fană a filmelor The Hobbit și Lord of the Rings, în mod cert acest film va fi pe placul tău deoarece te introduce în atmosfera de atunci.

9. The Professor and the Madman

The Professor and the Madman spune povestea extraordinară a profesorului Sir James Murray, cel care a pus bazele Dicționarului Oxford al Limbii Engleze. Protagoniștii sunt Mel Gibson și Sean Penn, iar dacă îl vei urmări, vei vedea o poveste plină de suspans și dramă.

10. The Third Wife

Un alt film impresionant este și The Third Wife, care spune povestea lui May, o tânără de 14 ani din Vietnam, care este nevoită să se mărite cu un proprietar bogat. În același timp, ea trebuie să facă față acestei situații, dar și să își descopere sexualitatea.

11. Rocketman

Dacă ești fană Elton John, în mod cert acest film îți va plăcea. Filmul este inspirat chiar din viața muzicianului și arată detalii neștiute despre viața unui artist și cât de greu îi este să gestioneze presiunea din partea presei.

12. The Lion King

În ciuda faptului că este un film de animație, The Lion King rămâne un film impresionant și emoționant din care cu siguranță te poți inspira. Vei vedea o nouă călătorie și aventură a lui Simba, dar și a tatălui său, regele Mufasa.

13. Once Upon a Time in Hollywood

Dacă ești o fană a lui Brad Pitt și Leonardo DiCaprio, atunci în mod clar acest film este potrivit pentru tine. Filmul Once Upon a Time in Hollywood în regia lui Quentin Tarantino îi arată pe Brad Pitt și Leonardo DiCaprio în această aventură prin care încearcă să își găsească locul în industria de la Hollywood.

14. Hustlers

Filmul Hustlers are la bază o poveste reală a unor dansatoare care vor să își depășească condiția, iar astfel ele vor să se îmbogățească. Însă, pentru a face asta, ele găsesc o soluție nepotrivită, și anume își jefuiesc foștii clienți. În rolurile principale, le vei vedea pe Jennifer Lopez, Constance Wu și Cardi B.

15. Downton Abbey

Filmul Downton Abbey este o ecranizare a serialului cu același nume. Acesta urmărește povestea familiei Crawley care are parte de un eveniment important, mai precis vizita regelui și a reginei.

16. Ad Astra

Ad Astra este un alt film pe care trebuie să îl urmărești. Și spunem asta pentru că în rolul principal îl vei regăsi pe Brad Pitt care începe o aventură prin sistemul solar pentru a-și găsi tatăl.

17. Joker

Cu siguranță ai auzit deja de faimosul film Joker. Filmul îl are în prim-plan pe Arthur Fleck (interpretat magistral de actorul Joaquin Pheonix), un actor de comedie care nu își găsește locul și care în cele din urmă devine un psihopat.

18. The Irishman

Filmul The Irishman spune povestea lui Frank Sheeran , un bărbat care este acuzat de asasinarea liderului sindical Jimmy Hoffa. Filmul va avea premiera pe Netflix pe 27 noiembrie, iar în cinematografe apare începând cu data de 8 noiembrie.

19. Little Women

Little Women este un film care aduce în prim-plan povestea a patru surori venite în America după Războiul Civil. Filmul are la bază romanul cu același nume, scris de Louisa May Alcott.

