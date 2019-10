Top 15 cele mai bune filme pentru o seară a fetelor perfectă

Ingredientele pentru o seară perfectă a fetelor sunt destul de simple: mâncare bună, o sticlă de vin, prietenele cele mai bune alături, o pijama din mătase în care să te simți bine, dar și un film pe măsură.

Iar când vine vorba de alegerea filmului, pe lângă clasicele filme de dragoste, ar trebui să te orientezi și către filmele de comedie, de acțiune sau chiar drame psihologice. Pe lângă asta, poți iniția conversații extrem de interesante cu prietenele tale pe baza lor.

Așa că, dacă încă nu te-ai hotărât la ce film să vă uitați, iată care sunt sugestiile noastre:

1. Bridesmaids (2011)

Filmul Bridesmaids spune povestea lui Annie, o fată de 30 ani care își pune în mod constant întrebarea: „oare când mă căsătoresc?” Cu toate astea, ea este și domnișoara de onoare a celei mai bune prietene, iar acest lucru nu îi iese chiar atât de bine.

2. Clueless (1995)

Filmul Clueless ne aduce în prim-plan viața unei adolescente extrem de bogate, care trăiește o viață demnă de invidiat în Beverly Hills. Chiar dacă este des criticată pentru stilul de viață pe care îl duce, ea nu plănuiește să facă vreo schimbare.

3. The Notebook (2004)

The Notebook este unul dintre cele mai apreciate filme de dragoste. Lungmetrajul ne arată modul prin care dragostea poate învinge orice și cum doi oameni care chiar se iubesc vor ajunge să fie împreună la un moment dat.

4. To All the Boys I’ve Loved Before (2018)

De cele mai multe ori, ne este greu să ne exprimăm sentimentele față de persoana pe care o placem, așa că preferăm să păstrăm acest lucru pentru noi. Filmul To All the Boys I’ve Loved Before ne arată cum toți băieții pe care Lara i-a plăcut află de sentimentele ei ascunse datorită unei persoane necunoscute.

5. Sex and the City (2008)

Din lista noastră nu putea lipsi Sex and the City, care a ajuns unul dintre cele mai urmărite filme, dar și seriale. Dacă nu ai apucat să vezi serialul, filmul este o ecranizare perfectă, care ne introduce în lumea agitată a patru femei și a modului în care își trăiesc viața.

6. Pride & Prejudice (2005)

Un film cu adevărat clasic este Pride & Prejudice, care ne introduce în atmosfera din secolul XVII. Elizabeth, care este o tânără săracă, se îndrăgostește de un tânăr mult mai bogat față de ea.

7. Girl’s Trip (2017)

Un film perfect pentru o seară a fetelor este Girl’s Trip, care ne arată cum patru femei pornesc într-o adevărată aventură în New Orleans. Și cum lucrurile interesante abia acum încep, ele au parte de o multitudine de experiențe acolo.

8. The Princess Diaries (2001)

O descoperire o face pe Mia să își schimbe complet modul în care vede viața. Ea află că este Prințesa Genoviei, însă, cu toate acestea, ea nu vrea să renunțe la viața pe care o avea dinainte de a afla acest lucru.

9. The Devil Wears Prada (2006)

Un alt film devenit un clasic este și The Devil Wears Prada. Filmul ne introduce în culisele unei redacții extrem de cunoscute și a parcursului pe care Andy îl are, fiind asistenta șefei ei, Miranda.

10. For Colored Girls (2010)

For Colored Girls este un film cu adevărat emoționant. El ne aduce în prim-plan cât de important este ca femeile să se susțină una pe cealaltă, mai ales când au parte de experiențe neplăcute.

11. Mean Girls (2004)

Filmul Mean Girls surprinde maniera prin care în fiecare liceu există două grupuri de fete: cele populare și cele mai retrase. Pe lângă asta, ne arată și conflictele care pot apărea între cele două grupuri.

12. Titanic (1997)

Chiar dacă este un film trist, Titanic rămâne unul dintre filmele de referințe în ceea ce privește romantismul. Iar dacă tu și prietenele tale preferați filmele de dragoste, atunci Titanic este alegerea ideală.

13. Legally Blonde (2003)

Legally Blonde este un film care ne arată cum după o despărțire, femeile sunt în stare să se schimbe complet. Și spunem asta pentru că Elle Woods își setează un nou obiectiv după ce se desparte de iubitul ei, și anume să intre la drept la Harvard.

14. 13 Going on 30 (2004)

Dacă încă mai ai întrebări existențiale despre viață, află că în filmul 13 Going on 30, o tânără de 30 de ani care se trezește a doua zi la vârsta de 13 ani are și mai multe motive pentru care să își aprecieze viața. Chiar dacă fizic arată de 30, din punct de vedere mental are vârsta de 13 ani și își trăiește pe deplin viața.

15. Never Been Kissed (1997)

Never Been Kissed este o comedie romantică perfectă pe care trebuie să o urmărești alături de prietenele tale. Filmul surprinde modul prin care o tânără care trebuie să își ducă o misiune la bun sfârșit. Aceasta se dă drept o adolescentă pentru a reuși să scrie dintr-o altă perspectivă despre viața acestora.

