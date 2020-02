8 filme cu femei în rolurile principale, pe care trebuie să le urmărești în 2020

Anul acesta, vom avea oportunitatea de a vedea câteva filme în care actrițele principale interpretează roluri cu adevărat excepționale și pe care ar trebui să le apreciem.

Și fie că vorbim de filme de comedie, dramă sau chiar acțiune, află că ai toate motivele pentru a te uita la următoarele filme:

1. Mulan

Mulan este unul dintre filmele pe care abia așteptăm să le vedem în 2020 și spunem asta deoarece este ecranizarea celebrului film de animație cu același nume. Actrița Liu Yifei o interpretează pe Mulan, o tânără extrem de curajoasă care decide să se deghizeze într-un bărbat cu scopul de a lupta în armată și de a-și salva tatăl. Filmul va avea premiera pe 27 martie.

2. Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Margot Robbie este o actriță extrem de apreciată, iar în 2020 o vei putea urmări în filmul de acțiune Birds of Prey, interpretând-o pe Harley Quinn. Ea se desparte de Joker și va face echipă cu eroii Black Canary. O vei vedea într-o ipostază surprinzătoare, ea fiind cea care va încerca să salveze o tânără din mâinile unui criminal. Filmul a avut premiera pe 7 februarie.

3. Bombshell

Ar trebui să vezi Bombshell deoarece spune povestea reală a unor femei, interpretate de cunoscutele actrițe Margot Robbie, Charlize Theron și Nicole Kidman care lucrează la Fox News și vor să îl înfrunte pe fostul CEO al canalului de televiziune, Roger Ailes, după ce el este acuzat de hărțuire sexuală. Filmul a avut premiera pe 20 decembrie și a fost apreciat datorită faptului că a adus în prim-plan abuzul de putere al bărbaților.

4. Black Widow

Black Widow este un film cu adevărat excepțional în care Scarlett Johansson, o actriță foarte apreciată, interpretează rolul Natashei Romanoff, faimosul personaj din Universul Marvel. În film vei putea urmări aventurile de care ea are parte între Civil War și Infinity War. Filmul va avea premiera pe data de 1 mai.

5. Eternals

Marvel Universe ne prezintă câțiva super-eroi noi, și anume The Eternals, fiind niște ființe nemuritoare care vor să protejeze Pământul din mâinile The Deviants. Dacă ești o fană a Angelinei Jolie, află că în acest film o vei putea vedea alături de o altă actriță cunoscută, mai exact Salma Hayek. Filmul va avea premiera pe 5 noiembrie.

6. Underwater

Kristen Stewart o interpretează pe Norah în filmul Underwater, care va avea premiera pe 20 martie. Acest film ne aduce în prim-plan povestea unui echipaj de cercetători care încearcă să supraviețuiască după ce un cutremur le-a distrus laboratorul subteran. Filmul este unul promițător, mai cu seamă că alături de Kristen Stewart mai joacă și alți actori cunoscuți, cum sunt Vincent Cassel și T. J. Miller. Premiera acestuia este pe 20 martie.

7. Wonder Woman 1984

Fanii celebrei pelicule Wonder Woman așteaptă cu nerăbdare să apară partea a doua a filmului. În luna decembrie, a fost dezvăluit primul trailer oficial al filmului Wonder Woman 1984 și trebuie să recunoaștem că actrița Gal Gadot, cea care o interpretează pe Diana Prince, ne-a impresionat deja. În plus, ar trebui să apreciezi faptul că este prima serie de filme cu supereroi regizată de o femeie.

8. Like a Boss

O comedie pe care ar trebui să o urmărești este Like a Boss, care ne arată relația de prietenie a două femei care își doresc lucruri diferite. Cele două au o firmă de cosmetice, iar atunci când aceasta are probleme, vor face orice le stă în putință pentru a o salva. Filmul a avut premiera pe data de 10 ianuarie.

Foto: PR

