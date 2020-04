Cum să ai grijă acasă de o persoană care a fost diagnosticată cu coronavirus

Un moment de care ne temem cu toții este acela în care aflăm că persoana cu care locuim a contractat noul coronavirus. Organizația Mondială a Sănătății recomandă oricărui care are febră, tuse sau dificultăți respiratorii să solicite asistență medicală și să urmeze indicațiile autorităților.

Potrivit OMS, primul pas pe care ar trebui să îl facem dacă persoana cu care locuim are aceste simptome este să o izolăm cât mai mult posibil. În mod ideal, ar trebui să stea într-o cameră separată. În cazul în care nu e posibil acest lucru, menținerea distanței față de acea persoană este esențială.

Directorul general al OMS, doctorul Tedros Adhanom Ghebreyesus, spune următoarele. „Să ne gândim practic. În regulă, fiecare poate sta într-o altă cameră și vă luați toate măsurile de precauție de care este nevoie. Dar dacă vorbim despre o țară în curs de dezvoltare, în care într-o singură cameră locuiesc cinci sau șapte persoane, cum ar trebui să implementăm asta? Din acest motiv spunem că nu există o soluție unică pentru toate problemele.”

Ce ne recomandă Organizația Mondială a Sănătății?

Organizația Mondială a Sănătății ne informează cu privire la faptul că o persoană care are simptome specifice infectării cu coronavirus ar trebui să stea într-o cameră foarte bine aerisită, cu geamuri deschise. Ar trebui să evite să folosească spațiile comune, acolo unde este posibil, iar baia și bucătăria trebuie să fie aerisite. Dacă nu este posibil ca restul familiei să stea în camere separate, atunci ar trebui să se mențină o distanță de cel puțin un metru.

Un membru al familiei care are o stare de sănătate bună și nu are alte afecțiuni cronice ar trebui să se îngrijească de acea persoană până când nu mai prezintă simptome. Acesta trebuie să se spele pe mâini înainte și după fiecare contact pe care îl are cu bolnavul. Același lucru ar trebui să îl facă și în ceea ce privește pregătirea mâncării. După spălarea mâinilor cu apă și săpun, este de preferat să folosească prosoape de hârtie de unică folosință. Dacă ele nu sunt disponibile, atunci se pot folosi și cârpe curate, care trebuie înlocuite imediat

Atât persoana bolnavă, cât și cea care are grijă de ea trebuie să poarte măști pentru a evita transmiterea bolii. Este indicat ca bolnavul să folosească vase, tacâmuri, prosoape și lenjerie de pat diferite de restul familiei. Suprafețele și obiectele care au fost atinse de bolnav trebuie curățate și dezinfectate imediat deoarece virusul poate rezista până la mai multe zile pe anumite tipuri de suprafețe. Este important ca bolnavul să se odihnească, să consume alimente bogate în vitamine și minerale și cât mai multe lichide. Simptomele pot evolua în mod diferit la fiecare persoană în parte, iar din acest motiv monitorizarea este esențială.

Până în acest moment se știe că infectarea cu coronavirus se realizează prin picături de lichid, care sunt eliminate prin tuse, strănut și vorbit, astfel că izolarea este foarte importantă. În momentul în care o singură persoană din casă este infectată, restul trebuie să evite contactul cu alte persoane din exterior.

Autoritățile din Marea Britanie spun că oricine care are simptome ale coronavirusului ar trebui să stea în casă 7 zile. Ministrul Sănătății din India a pus la dispoziția cetățenilor o aplicație, Aarogya Setu, care le oferă informații și sfaturi despre coronavirus disponibile în 11 limbi, pentru ca oamenii să rămână în siguranță în timpul pandemiei.

În ceea ce privește testarea populației, în Coreea de Sud această modalitate a ajutat autoritățile să încetinească răspândirea virusului. Directorul general al OMS spune că fiecare țară are nevoie de soluții proprii pentru izolarea persoanelor cu COVID-19.

Citește și:

De ce mor unii oameni tineri de coronavirus

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro