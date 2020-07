Cât timp va fi nevoie să purtăm masca de protecție? Răspunsul lui Ludovic Orban

Premierul Ludovic Orban a fost invitat la emisiunea RRA: „România, stare de alertă”, de la Radio România Actualități și a vorbit despre măsurile de protecție care sunt în continuare necesare a fi luate pe durata stării de alertă impusă de pandemia de coronavirus.

Deși, poate, unii dintre noi sperau să audă vești bune cu privire la renunțarea obligativității purtării măștilor de protecție în spații închise, creșterea alarmantă a numărului de noi cazuri de coronavirus face ca acest lucru să fie imposibil.

Vorbind despre renunțarea la purtarea măștilor de protecție, Ludovic Orban a precizat că măsura va fi menținută atâta timp „cât este necesar”, la fel și celelalte măsuri privind protecția sanitară și distanțarea fizică.

„Cât timp va fi necesar vom păstra necesitatea portului măştii, cât timp va fi necesar vom menţine triajul, măsurarea temperaturii, obligaţia de purtare a distanţei, regulile de distantare fizică în scop sanitar în tot ceea ce înseamnă transport public, spaţii comerciale, locuri de muncă, pieţe, restaurante, terase. Este cea mai puternică formă de protecţie contra infecţiei. Vedeţi că ne confruntăm cu un număr de cazuri relativ mare, ne confruntăm cu un număr mare de cetăţenui care nu respectăm regulile. Ne confruntăm, de asemenea, cu agenţi economici, instituţii care nu vor să-şi asume obligaţia respectării unor reguli stabilite şi noi trebuie să reacţionăm, pentru că pe primul plan prioritatea noastră o reprezintă sănătatea românilor”, a declarat Ludovic Orban, citat de RRA.

Premierul a mai vorbit și despre importanța carantinării, a izolării şi a internarii obligatorie a pacienților infectați cu coronavirus, aspecte menționate în proiectul de lege anunțat luni și trimis Parlamentului pentru a fi dezbătut în procedură de urgenţă. „Nu putem să ne lipsim de aceste instrumente care există în toate societăţile democratice. În nicio democraţie din Europa nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat în România, în care alte instituţii ale statului decât guvernul au pus sub semnul întrebării măsurile luate, au negat existenţa virusului, au instigat lumea la nerespectarea regulilor şi, de asemenea, au adoptat decizii care să lipsească autorităţile, specialiştii, de instrumentele necesare pentru lupta contra COVID. Noi a trebuit de fiecare dată să reacţionăm, să găsim soluţii imediate, şi asta am făcut şi acum. Am elaborat proiectul de lege care ne oferă cadrul în care să putem să apelăm la toate mijloacele de apărare a sănătăţii cetăţenilor”, a mai precizat Ludovic Orban.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

