Zodiile care vor să se răzbune pe fostul partener și îl fac gelos

Semnele acestea zodiacale încă mai suferă din cauză că fosta lor relație s-a încheiat într-un mod nu tocmai prietenos.

Zodiile care vor să se răzbune pe fostul partener și îl fac gelos

Dacă unele zodii dau complet uitării fosta relație și se concentrează pe viitorul lor amoros, ei bine, sunt câteva semne zodiacale care simt nevoia de o mică doză de răzbunare. În acest sens, se gândesc să o facă geloasă pe persoana alături de care au format un cuplu și să se afișeze în cea mai bună versiune a lor. 

Leu

Chiar și la câteva luni de la despărțire, nativii Leu tot nu își găsesc liniștea și se gândesc frecvent la fostul lor iubit. Își analizează din nou relația și motivul care a dus la separarea lor. Din cauza asta, consideră că e o idee bună să îl facă gelos și să se afișeze tot timpul în ipostaze în care râd de bucurie sau arată impecabil. Vor să demonstreze că sunt într-o stare mult mai bună după ce s-a încheiat relația și că au procesat suferința, când, de fapt, nu este deloc așa.  

Balanță

Balanțele încă se simt foarte rănite din cauza fostului partener. Relația s-a sfârșit din cauza faptului că au fost înșelate, astfel că durerea este și mai evidentă. Deși multă vreme s-au simțit vinovate de finalul relației, au înțeles în cele din urmă că ele nu au greșit cu absolut nimic. Cu toate acestea, tot simt nevoia de a stârni gelozia fostului, crezând că așa va simți și el, măcar puțin, aceeași suferință.

Scorpion

Nativii Scorpion nu se împacă foarte ușor cu realitatea că relația lor chiar s-a încheiat, pentru că știu cât de mult au luptat pentru ca aceasta să funcționeze. Ei nu își doreau acest final, așa că se gândesc să își facă fostul partener gelos. Nu este tocmai o armă potrivită pe care să o folosească împotriva acestuia, pentru că, în final, tot ei vor fi nefericiți deoarece proiectează o imagine falsă despre cum se simt ei după despărțire.

Semnele zodiacale care au așteptări nerealiste de la viață

