Zodiile care îți vor fi alături după o despărțire dureroasă

Aceste semne zodiacale nu te vor lăsa să suferi de una singură în momentul în care ai inima frântă.

Taur

În cazul în care încă te mai simți dezamăgită după o despărțire și vrei să plângi pe umărul cuiva, nativii Taur te vor asculta. Chiar dacă nu vor să îți dea sfaturi, tot au disponibilitatea de a fi niște prieteni de încredere și empatici care nu te judecă pentru alegerile amoroase făcute. Te vor ajuta să îți iei gândul de la suferință și să te facă să conștientizezi că este important să îți îndrepți atenția către viitorul tău. De asemenea, îți vor reaminti că poți învăța multe lecții și din această experiență, chiar dacă este dureroasă și neplăcută.

Leu

Leii nu își abandonează persoanele dragi în momentele grele, mai ales când vine vorba despre o separare. Ei sunt cei care îți vor readuce echilibrul de care ai nevoie în viața ta și îți vor spune că o despărțire nu îți poate defini întreaga ta viață amoroasă. Indiferent de ora la care le vei da mesaje pentru a vorbi despre cât de rău te simți după încheierea relației, ei vor pune pauză la tot ceea ce fac și îți vor răspunde.

Scorpion

Nativii Scorpion vor face în așa fel încât să te scoată din acea dispoziție proastă de după o despărțire. Vor veni cu propunerea de a merge într-o escapadă cu scopul de a te scăpa de toate gândurile negative față de fostul tău partener. Le poți spune fără probleme tot ceea ce te apasă și frământă pentru că te vor asculta și îți vor zice că este firesc să experimentezi tot felul de stări într-o asemenea situație. Îți vor fi alături pentru a procesa mai ușor această durere sufletească.

Foto: PR

