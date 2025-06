Leonie loves NISSA

Elle: Care a fost conceptul NISSA inițial? Ați știut mereu că vreți să ajungeți atât de departe?

NISSA: Conceptul a fost clar de la început: să construim un brand care pune accent pe calitate, pe un tipar impecabil și pe o estetică feminină, cu o identitate proprie. Nu am pornit cu planul de a ajunge departe în sensul clasic, dar am avut întotdeauna ambiția de a crea ceva durabil, coerent și relevant. Această ambiție, dublată de o echipă puternică, dedicată și extrem de implicată, a fost motorul dezvoltării noastre de peste 15 ani. În timp, am construit nu doar un brand, ci o structură funcțională solidă, cu procese interconectate, de la creație și prototipare la producție și distribuție, toate desfășurate in-house, cu sprijinul capacităților de producție proprii. Această organizare ne oferă o libertate creativă reală și ne permite să menținem standarde înalte de calitate în fiecare etapă. Tiparul, proporțiile și finisajele rămân priorități absolute, pentru că în ele se regăsește semnătura noastră: eleganță, feminitate, versatilitate și echilibru.

Elle: Ce vă inspiră colecțiile feminine și delicate, dar fashion?

NISSA: Felul în care femeile trăiesc zi de zi și se raportează la momentele-cheie din viața lor. Ne gândim la adolescentele care visează la ținuta perfectă pentru un eveniment special, la doamnele care vor să se simtă sigure pe ele în contexte sociale sau profesionale, dar și la cele care aleg să-și exprime stilul discret, prin detalii subtile. Ne atrag ideile de prezență și stil, acea combinație între atitudine, gesturi și felul în care o haină poate susține o stare. De aceea, designul este mereu gândit să pună în valoare corpul, dar și intenția din spatele apariției. Ficare colecție pornește de la această observație și se traduce într-un limbaj vestimentar clar: feminin, fluid, dar bine articulat vizual. Inspirația pentru colecții o reprezintă femeia contemporană, adaptarea trend-urilor internaționale la estetica noastră, încercând să acoperim cerințele mai multor generații de femei. Dorința noastră este să fim prezenți în garderoba fiecărei femei prin ținutele pe care le poartă atât în viața profesională, cât și la evenimentele speciale.

Elle: Ce înseamnă a lucra în echipă pentru voi?

NISSA: Înseamnă mai mult decât colaborare, este un proces de construcție continuă, în care fiecare contribuție contează. Brand-ul s-a dezvoltat în timp prin structuri solide și prin capacitatea oamenilor de a lucra împreună, chiar și în contexte dificile. Dar dincolo de reziliență, credem cu adevărat în evoluție. Oferim constant echipei oportunități de creștere și expunere internațională, fie prin participarea la târguri de profil precum Paris Fashion Week, Milano, Coterie New York, fie prin interacțiuni directe cu parteneri globali. Această deschidere ne ajută nu doar să înțelegem piața la nivel înalt, ci și să dezvoltăm oameni cu o perspectivă globală. Este un echilibru între know-how intern, adaptabilitate și formare continuă, care ne permite să rămânem relevanți, competitivi și conectați la ceea ce urmează.

Elle: Ați realizat două show-uri de modă impresionante în cadrul MBBFW. Ce este în spatele lor?

NISSA: Totul a venit ca o continuare firească a parcursului NISSA. După ani de consolidare a brand-ului și de definire a unei identități clare, echipa era pregătită pentru o apariție coerentă și convingătoare pe scena Bucharest Fashion Week. A fost mai mult decât un show, a fost o declarație de maturitate creativă și operațională. Pentru prezentări, am integrat în echipa NISSA profesioniști cu experiență internațională, inclusiv specialiști din Milano, care au contribuit semnificativ la direcția artistică și la construcția unei imagini aliniate cu standardele globale. Casting-ul a fost unul amplu și strategic, desfășurat la nivel global. Am analizat sute de modele și am colaborat cu multiple agenții de renume, cu dorința clară de a aduce pe podium fețe care să reflecte toate tipologiile de femei, din toate colțurile lumii: Asia, Japonia, țările nordice, Australia, Africa, America de Sud și Europa. Ne-am dorit ca fiecare femeie care privește show-ul să se regăsească în spiritul colecției, în atitudine, diversitate și expresivitate. Am lucrat excelent cu modele din România, multe cu cariere internaționale remarcabile. Prezența lor a adus forță, coerență și autenticitate show-urilor, reflectând perfect ADN-ul NISSA. Feedback-ul a fost excepțional. De la buyeri internaționali până la presa de modă și publicul fidel din România, colecțiile au fost apreciate pentru claritatea esteticii, calitatea execuției și profesionalismul prezentării. Participarea la MBBFW a marcat un moment-cheie în consolidarea poziției NISSA la nivel internațional și în deschiderea unui nou capitol pentru brand.

Elle: Ați colaborat deja de două sezoane cu Leonie Hanne. Cum a început colaborarea? Face ea deja parte din familia NISSA?

NISSA: Da, putem spune cu încredere că Leonie face deja parte din familia NISSA. Colaborarea a început natural, dintr-o apreciere reciprocă pentru estetică, energie și direcție. Am regăsit în Leonie valorile care definesc și brand-ul nostru: feminitate, ambiție, consecvență și o prezență puternică, construită prin muncă și viziune clară. Ea reprezintă un exemplu de evoluție autentică, o demonstrație că, atunci când nu te abați de la drumul tău și investești constant în tine, rezultatele apar firesc. Leonie a rezonat imediat cu ADN-ul NISSA, iar feedback-ul primit în urma colaborărilor noastre a fost extraordinar, atât din partea publicului internațional, cât și a comunității noastre. Este o prezență care adaugă valoare fiecărui proiect și ne bucurăm să o avem alături în povestea noastră.

Elle: Ce înseamnă social media pentru NISSA?

NISSA: Este un canal esențial, un spațiu în care construim relații autentice și susținem o comunitate activă și creativă. Ne dorim să fim mai mult decât un brand prezent online: ne considerăm un prieten de încredere pentru întreaga comunitate de content creators din România. Suntem aproape atât de cei care-și încep drumul, dar și de cei care și-au consolidat deja un nume, oferindu-le sprijin real și colaborări relevante. Este o platformă care ne ajută să ascultăm, să inspirăm și să rămânem conectați la ce contează pentru femeia de azi. Comunicarea prin social media a devenit parte integrantă din modul în care ne exprimăm și interacționăm. Nu ne-am putea imagina fără ea. Este puntea care ne ține aproape de publicul nostru și ne oferă posibilitatea de a evolua împreună, zi de zi.

Elle: Ce planuri de viitor aveți pentru NISSA?

NISSA: Ne dorim ca NISSA să continue să crească în mod sustenabil, să devină un brand global, dar și o tradiție românească respectată, purtată cu mândrie de femeile care se regăsesc în valorile noastre. Mai mult decât atât, vrem să fim un sprijin real pentru societatea din România atât la nivel educațional, cât și la nivel social. Ne propunem să investim în formarea tinerilor, să contribuim activ la profesionalizarea industriei, să creăm locuri de muncă și să încurajăm inițiativa și excelența locală. Credem cu tărie că un brand solid poate și trebuie să aibă un rol activ în comunitate. Peste 10 ani, ne vedem consolidând acest impact, nu doar prin colecții, ci și prin proiectele și valorile pe care le susținem. Industria modei va deveni tot mai interconectată, rapidă și tehnologizată, dar cele mai valoroase brand-uri vor rămâne cele care știu să păstreze esența umană a creației: sens, emoție, identitate și responsabilitate.

Fotografii: Tibi Vîntur

Stiliști: Amir Doboș și Anca Polei

Realizator NISSA: Creative Director – Radu Mada

Interviu: Domnica Mărgescu

Machiaj: Claudia Neacșu,

Coafură: Oana Ilie.

