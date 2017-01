Reactia lui Donald Trump la #WomensMarch

In dimineata zilei de duminica, la ora 7:47 AM (ora locala a Statelor Unite), Donald Trump a postat un mesaj pe Twitter, reteaua sociala la care apeleaza cel mai des pentru a-si face cunoscute opiniile (de cele mai multe ori controversate), impartasindu-si gandurile cu privire la Marsul Femeilor, ce avusese loc cu o zi in urma.

Sambata, mai mult de 500.000 de protestatari s-au adunat in Washington DC pentru Marsul Femeilor. Cu o zi inainte, vineri, avusese loc investirea lui Donald Trump in functia de Presedinte al Statelor Unite.

Drept raspuns, Donald Trump a scris pe contul sau personal de Twitter: „Am privit protestatarii ieri, insa aveam impresia ca tocmai am avut alegeri! De ce nu au votat acesti oameni?”. Un lucru foarte bine stiut despre alegerile care tocmai au avut loc in Statele Unite este faptul ca, desi Trump a castigat votul electoral, el nu a castigat si votul popular, contracandidata lui, Hillary Clinton, depasindu-l pe acest segment.

Mai tarziu, Donald Trump a revenit pe Twitter cu un mesaj mai diplomatic: „Protestele pasnice sunt marca democratiei noastre. Chiar daca nu sunt de acord intotdeauna, recunosc faptul ca oamenii au dreptul de a-si exprima viziunile.”

