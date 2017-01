Discursul lui Donald Trump de la investire a repetat toate temele campaniei sale

Discursul lui Donald Trump de la investirea ca Presedinte al SUA, tinut in fata unui public mai putin numeros decat era asteptat, in Washington DC, a repetat aproape cuvant cu cuvant putinele idei pe care Trump le-a vehiculat de-a lungul campaniei sale.

Donald Trump si-a inceput discursul spunand: “Astazi transferam putere catre popor, de la Washington DC. Pentru prea mult timp oamenii au suportat costurile Washingtonului(…) Job-urile au plecat, fabricile s-au inchis, victoriile sistemului nu au fost ale voastre, triumfurile lor nu au fost ale voastre. Asta se schimba din acest moment, pentru ca acesta este momentul vostru, va apartine voua.”

Discursul populist a continuat cu alte declaratii in aceeasi directie.“Mame si copii cuprinsi de saracie, fabrici parasite imprastiate ca mormintele in toata tara, un sistem de educatie plin de bani care ii lasa pe tinerii nostri fara educatie. Si crimele, si bandele care lasa America cu atata potential neindeplinit. Asta se opreste aici si acum.”

Nou investitul presedinte si-a reinnoit credinta fata de poporul american, spunand: „Juramantul meu de azi e unul de incredere pentru toti americanii (…) Am aparat granitele altora refuzand sa le aparam pe ale noastre si am cheltuit miliarde in afara tarii in timp ce infrastructura Americii a cazut. Am facut alte tari bogate, cat bogatia, puterea si increderea tarii noastre s-a disipat.”

Repetand temele din campanie, granitele, nationalismul, migratia, starea proasta a armatei americane, discursul lui Donald Trump nu a adus prea multe noutati. Cel de-al 45-lea presedinte american, ales in mod bizar avand cu trei milioane de voturi mai putin decat contracandidata sa, Hillary Clinton, a continuat.

„Ne-am adunat aici ca sa fim auziti in fiecare oras, in fiecare capitala, in fiecare loc al puterii. De acum o noua viziune va guverna pamantul. America va fi pe primul loc. Orice decizie pe comert, taxe, afaceri externe va fi in favoarea americanilor.”

Acuzatiile la adresa altor natiuni care fura resursele si locurile de munca ale americanilor au continuat o vreme, fiecare declaratie fiind subliniata de o noua promisiune facuta americanilor. „Voi lupta pentru voi pana la ultima suflare si nu va voi dezamagi. America va reincepe sa castige, ca niciodata. Vom aduce inapoi joburile, bogatia, vom aduce inapoi increderea… Vom duce oamenii la munca, sa nu mai traiasca din ajutor social. Vom urma doua reguli simple: cumpara produse americane si angajeaza americani.”

Unele declaratii s-au devenit de-a dreptul bizare si lipsite de sens. „Cand deschizi inima catre patriotism nu e loc de prejudecati… Cand America este unita, America este de neoprit.” Pentru noi partea aceasta a parut destul de agresiva, iar continuarea a atins singura tema noua – o aplecare catre Dumnezeu pe care Donald Trump nu o demonstrase atat de pregnant in timpul campaniei sale.

„Chiar daca suntem negri sau albi, noi toti sangeram acelasi sange rosu al patriotismului, toti salutam acelasi steag american maret. Chiar daca un copil e nascut in Detroit sau in pustiul din Nebraska, isi umple viata cu aceleasi visuri si e infuzat de viata de la acelasi Creator puternic. Deci, tuturor americanilor, auziti aceste cuvinte: nu veti mai fi ignorati vreodata. Vocile, sperantele si visurile voastre vor defini destinul american. Curajul vostru ne va ghida de-a lungul drumulului. Impreuna vom face America puternica, mandra, bogata, si, ei bine, impreuna, vom face America mareata din nou. Multumesc, Dumnezeu sa va binecuvanteze si Dumnezeu sa binecuvanteze America.”

