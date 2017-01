Pancartele pe care le-am fi purtat si noi cu mandrie la Marsul Femeilor

Marsul Femeilor este cel mai mare protest din istoria Statelor Unite, milioane de femei adunandu-se in New York, Phoenix, Los Angeles, nu doar in Washington, asa cum era programat initial. Totodata, miscarea a fost una globala, femei si barbati iesind in strada in toate colturile lumii.

Discursurile celebritatilor au animat multimea, iar pancartele purtate de femei, copii, chiar si catei, au transmis mesaje importante, ironice, amuzante, care transformat evenimentul in unul istoric.

In Bucuresti actiunea nu a fost la fel de ampla, insa daca ar fi fost un astfel de protest, iata o selectie cu pancartele pe care le-am fi purtat si noi.

