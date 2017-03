Angelina Jolie critica nationalismul intr-un discurs la ONU

Angelina Jolie critica nationalismul deghizat in patriotism in cadrul unei conferinte ONU, in memoria lui Sergio Vieira de Mello, activit ucis in timpul unui atentat in Bagdad in 2013: „Asistam la intensificarea unui val de nationalism, deghizat in patriotism, si la reaparitia unor politici care incurajeaza frica si ura fata de ceilalti”.

Actrita a primit in 2012 tilul de Trimis Special al Inaltului Comandament al ONU pentru Refugiati si de atunci aceasta continua sa lupte pentru a atrage atentia asupra situatiei refugiatilor in lume. In cadrul conferintei de la Geneva, Angelina Jolie a amintit ca ne confruntam cu cea mai mare criza a refugiatilor de dupa Al Doilea Razboi Mondial, iar politica de ura condusa de anumiti politicieni, va agrava si mai mult situatia.

Desi nu a rostit niciodata numele lui Donald Trump, Jolie a condamnat actiunile politicienilor: „Suntem martori in aceste zile la multa ura fata de refugiati, fata de straini, iar acest sentiment este cauzat de ignoranta, fiind adeseori alimentat chiar de catre politicieni. Vedem cum anumiti politicieni sunt alesi in functiile lor in parte pe baza nerespectarii institutiilor si acordurilor internationale. Am auzit anumiti lideri politici vorbind ca si cum unele dintre cele mai mari realizari ale noastre ar fi de fapt cele mai mari poveri ale noastre”.

Angelina Jolie a adaugat in acest discurs important ca sentimentul de insecuritate cauzat de razboaie si atacuri teroriste ocupa din ce in ce mai multe teritorii, iar politicienii nu fac altceva decat sa incite populatia sa se teama de globalizare.

Totodata, aceasta a precizat ca este nevoie in continuare de ONU si trebuie recunoscuta distrugerea pe care o facem incercand sa renuntam la aceasta organizatie, deoarece nu exista nicio cauza umanitara in lume care sa primeasca cel putin jumatate din fondurile de care are nevoie: „ONU este o organizatie imperfecta pentru ca noi suntem imperfecti. Nu este separata de noi”, continuand sa spuna ca de Mello nu ar fi zis niciodata ca aceasta organizatie este inutila.

Foto: Arhiva Revistei ELLE