Patricia Arquette lanseaza alaturi de Natiunile Unite o platforma pentru salarizarea egala, indiferent de gen, sperand ca in felul acesta va aduce o arma in plus in lupta impotriva nedreptatilor.

Actrita este cunoscuta pentru implicarea ei in lupta pentru obtinerea drepturilor egale, ea spunand ca „Intreaga planeta nu-si mai permite sa traiasca asa”, deoarece aproape 80% din femei castiga salariul minim, fiind aproape imposibil sa isi intretina familia.

Platforma realizata impreuna U.N. Women este parte a Coalitiei Globale pentru salarizarea egala, o organizatie care lupta pentru legi sigure care ajuta la eliminarea diferentelor de gen.

Actrita spera ca prin aceasta initiativa sa atraga atentia asupra faptului ca cele mai mici salarii sunt castigate de cele mai multe ori de femei, diferente mari intre salarii fiind intalnite chiar si in cazul femeilor care au studii superioare si ocupa pozitii mai importante.

Alaturi de Patricia se afla si directoarea U.N. Women, aceasta lucrand impreuna cu ea la crearea acestui proiect. Aceasta spera ca va putea forma o alianta a persoanelor care vor spune ca este suficient si este momentul pentru o schimbare. „Problema lipsei unei salarizari egale pentru femei si barbati este ceva ce a fost organizat de mai bine de o suta de ani, asadar este oarecum trist ca inca ne aflam aici”, a declarat Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Astazi, in Statele Unite, „Commision on the Status of Women” isi va opri activitatile pentru trei minute, la ora 16:10, pentru a recunoaste aceasta diferenta intre salariile barbatilor si cele ale femeilor. „Trebuie sa apreciem munca pe care femeile o depun la locul de munca si acasa, si sa intelegem ca sunt parti vitale ale societatii si contribuie permanent”, a spus Patricia Arquette.

Foto: Arhiva Revistei ELLE