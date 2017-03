Melania Trump, discurs feminist de Ziua Internationala a Femeii

Melania Trump a tinut un discurs feminist de Ziua Internationala a Femeii, la Casa Alba, aceasta amintind de trecutul sau si motivele pentru care considera ca este nevoie de libertate si drepturi egale pentru femeile din intreaga lume.

In fata celor adunati, Melania, de data aceasta neinsotita de Donald Trump, a explicat cum pentru ea, o femeie care a trait intr-o societate comunista, este foarte importanta lupta pentru egalitate.

„Ca o persoana care a imigrat, dupa ce a crescut intr-o societate comunista, stiu foarte bine valoarea libertatii si a oportunitatilor egale – idealuri cu care a fost formata aceasta natiune si cu care a continuat de-a lungul istoriei.”

Aceasta a continuat, vorbind si despre situatiile ingrozitoare in care se regasesc femeile din intreaga lume: „Mai raman foarte multe urmari ale persecutiei reale de gen, pe care trebuie sa le confruntam impreuna, precum sclavia, abuzul sexual si represiunea a prea multe femei si fete din intreaga lume. Trebuie sa amintim aceste femei in rugaciunile noastre zilnic si sa ne unim resursele pentru a le ajuta sa se elibereze din aceste circumstante inimaginabile si inumane. Continui sa cred cu tarie ca educatia este cel mai puternic mod de a promova si asigura drepturile femeilor. Impreuna putem face asta si nu doar prin a cere egalitate la toate nivelurile de educatie, dar si prin a arata tuturor copiilor, in special baietilor, ca prin empatie, respect si bunatate ne putem atinge potentialul comun.”

Fiind primul discurs pe acest subiect de cand a devenit Prima Doamna a Statelor Unite, ne putem astepta ca in sfarsit Melania sa adopte o pozitie si sa se implice in mai multe cauze sociale care lupta pentru drepturile femeilor.

Desigur, discursul acesteia este cu siguranta unul controversat, caci nimeni nu poate trece cu vederea peste masurile si politica dusa de Donald Trump. In plus, pozitia ei ca imigrant ar putea cauza probleme la Casa Alba, pentru ca, se pare ca aceasta a lucrat ilegal ca model in anii ’90, folosind o viza de turist. Daca inainte nu ar fi fost o mare problema, acum, din cauza decretelor date de Trump, aceasta ar risca sa fie deportata.

Indiferent de motivele care stau in spatele acestui discurs, daca Melania chiar se va implica in aceasta lupta pentru drepturile femeii, putem spera ca Donald Trump sa nu distruga si mai mult din progresul facut de-a lungul anilor.

Foto: Arhiva Revistei ELLE