Cine este Melania Trump? Lucruri inedite despre Prima Doamna a Americii

Cine este Melania Trump? Iata cateva lucruri pe care poate nu le stiai despre Prima Doamna a Americii.

Am adunat cateva date interesante despre Melania Trump care a devenit de cateva zile Prima Doamna a Americii.

1. Este cea de-a treia sotie a lui Donald Trump, cu care s-a casatorit in 2005, in cadrul unui eveniment despre care se presupune ca a costat mai mult de un million de dolari.

2. S-a nascut in Slovenia, pe 26 aprilie 1970. A studiat un an la Universitatea din Ljubljana, la sectia de design si arhitectura, inainte sa renunte la studii si sa se concentreze pe cariera de model.

3. Cand a renuntat la facultate, la 18 ani, s-a stabilit o perioada scurta de timp in Italia, dupa care, la mijlocul anilor ’90, s-a mutat in Statele Unite. A devenit cetatean al Statelor Unite in 2006.

4. Vorbeste fluent cinci limbi: slovena, sarba, engleza, franceza si germana.

5. Este singura Prima Doamna care a pozat nud, Prima Doamna a carei limba de baza nu este engleza si Prima Doamna care este a treia sotie a sotului ei.

6. Este a doua Prima Doamna care nu s-a nascut in Statele Unite (prima este Louisa Catherine Johnson, sotia lui John Quincy Adams, care a fost presedinte intre 1825-1829).

7. Este o adevarata femeie de afaceri. Si-a lansat propria ei linie de bijuterii in 2010, afacere care s-a bucurat de succes.

8. Are gusturi fine. Una dintre proprietatile pe care le detine sotul ei are trei etaje iar podelele sunt din marmura si decoratiunile au aur de 24 Karate.

9. Sustine organizatiile caritabile si si-a manifestat intentia de a se implica cat mai mult in activitati de acest gen.

10. Nu este intotdeauna de acord cu Donald Trump si nu ii este frica sa-si exprime parerile.

11. Nu are dadaca pentru fiul ei si crede ca e foarte important sa-i fie alaturi copilului sau si sa se implice in educatia lui.

12. Este cu 25 ani mai tanara decat sotul ei, Donald Trump.

13. Cand a fost intrebata cum se va comporta in calitate de Prima Doamna, a spus: “As fi foarte traditionala. Ca Betty Ford sau Jackie Kennedy. Mi-as sprijini sotul.”

