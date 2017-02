Donald Trump iubeste premiile Oscar chiar mai mult decat pe mexicani

Donald Trump iubeste aurul. Decoratiunile din penthouse-ul sau de trei etaje, evaluat la peste 100 milioane de dolari, sunt finisate cu aur de 24 de karate, rivalizand cu cele din palatele lui Ludovic al XIV-lea. Ba chiar la Donald Trump acasa si toaletele sunt placate cu aur. Iar o data cu mutarea sa la Casa Alba, Trump a dispus schimbarea draperiilor rosii cu unele aurii. Asa ca e foarte logic ca acest miliardar extravagant, care este si presedintele Statelor Unite, sa nutreasca sentimente ambivalente fata de cea mai grandioasa gala organizata la Hollywood in fiecare an: Premiile Oscar, acolo unde exista si o armata stralucitoare de santinele, tot din aur de 24 de karate.

E foarte posibil ca duminica noaptea, in loc sa scaneze rapoartele serviciilor secrete din care sa afle cum sa aduca muncitorilor din America mai multe job-uri in fabricile tarii, presedintele Trump sa se erijeze din nou in critic de film pe Twitter.

In 2012, Donald Trump a fost realmente scos din sarite de ceea ce i se intampla lui Ryan Seacrest, pe covorul rosu, atunci cand: „personajul de mana a treia numit Sacha Baron Cohen, crezand ca este simpatic si amuzant, a aruncat cu cenusa in Ryan Seacrest. Eu il cunosc pe Ryan Seacrest, este un tip extraordinar, si se observa ca a fost evident deranjat. A fost pur si simplu dezgustator!”, a tipat Trump. „Si agentul de securitate ce pazea? Ar trebui sa fie concediat IMEDIAT! Tipul ala e un nimeni. E incapabil. I-a permis acestui individ sa scape. Credeti-ma, daca asta i s-ar fi intamplat cuiva care chiar avea o garda de corp eficienta, Sacha Baron Cohen n-ar fi intr-o forma prea buna acum. Ar fi in spital! Ar fi fost pocnit in fata de atat de multe ori incat nici n-ar fi stiut ce i s-a intamplat!”

Ca sa intelegeti putin contextul: in 2003, Trump a fost victima unei farse organizate de Sacha Baron Cohen la emisiunea „The Ali G Show”. Ulterior, Trump a sustinut pe Twitter: „Niciodata nu pic in astfel de curse. Sunt singura persoana care a plecat imediat de la interviul „Ali G”. Pe de alta parte, Sacha Baron Cohen are o alta varianta a povestii: el spune ca Trump a fost acolo timp de 7 minute, in timp ce Ali G il scotea din minti.

Revenind la intamplarea de la Oscaruri, Trump ar fi stiut foarte bine cum sa transeze situatia si cum sa-i vina de hac lui Sacha Baron Cohen. „Mi-as fi dorit ca Ryan sa se intoarca la el, sa riposteze, si mi-as mai dori ca agentul de paza care a permis ca asa ceva sa se intample 1) sa fie concediat si 2) sa mearga la scoala, sa invete ce inseamna paza si securitate”. Pe langa Cohen, Trump a mai avut de reglat niste conturi si cu Graydon Carter, redactorul-sef al revistei Vanity Fair, pentru ca, pe vremea cand acesta lucra la revista Spy, a fost primul care a indraznit sa se ia de viitorul prsedinte, pe atunci (doar) magnat al imobiliarelor, numindu-l „un mitocan cu degete scurte”. Trump nu l-a iertat niciodata pentru aceasta remarca, de aceea petrecerea organizata de Vanity Fair dupa Oscaruri, un eveniment cu invitati de prima mana, este o tinta predilecta pentru atacurile lui Trump.

„O multime de oameni ma intreaba despre Premiile Academiei si ce se intampla acolo. Ei bine, am aflat ca cea mai ingrozitoare parte a serii este petrecerea Vanity Fair. E plictisitoare, oamenii dorm pe ei, nimeni nu se distreaza, nu e nici un entuziasm, este SYMBLOMATIC pentru ce se intampla la Vanity Fair.” (La acel moment, Bloomberg l-a trollat pe Trump aratand ca acesta a inventat un cuvant nou: „symblomatic”).