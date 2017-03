Angelina Jolie, primul curs in calitate de profesor la Universitatea din Londra

Cursul pe care il sustine Angelina va arata strategii care sa promoveze dreptatea, drepturile omului si participarea femeilor in situatii globale afectate de conflicte. Ieri a fost prima ora din cadrul cursului, iar aparitia ei a fost intens laudata atat de studenti, cat si de oamenii care au vazut stirea online.

Angelina Jolie este foarte bine cunoscuta pentru actiunile sale umanitare, ea fiind si co-fondatoarea Initiativei de Prevenire a Violentei Sexuale, initiativa care a avut aniversarea a 5 ani de existenta, chiar ieri.

Actrita si producatorul de film in varsta de 41 de ani a mentionat, inainte de inceperea cursului ca „simte fluturasi,” cand stie ca urmeaza sa vorbeasca despre impactul pe care il are razboiul asupra femeilor. „Am putine emotii, am niste fluturasi in stomac. Sper sa o fie bine. Acest lucru e foarte important pentru mine, ” a mai declarat ea.

In ciuda emotiilor pe care le-a declarat, Angelina si-a luat rolul foarte in serios si a tinut un curs pentru care a fost laudata si descrisa ca fiind „minunata” de mai multi dintre studentii prezenti.

Actrita a fost vazuta apoi parasind hotelul ei luxos impreuna cu fiul ei Maddox, cei doi indreptandu-se spre Buckingham Palace pentru o scurta vizita.

Angelina va aparea la diferite evenimente si workshopuri in asociere cu acest curs, in masura in care ii va permite programul.

Acest nou rol al ei a fost anuntat cu mult timp inainte, inca din luna mai a anului trecut, si este unul neplatit, in care Jolie a acceptat sa predea cel putin un curs, in decursul unui semestru din cadrul programului de master a prestigioasei universitati din Londra.

