Angelina Jolie, declaratii despre noul sau film documentar

Un razboi lasa intotdeauna o pata neagra asupra istoriei unui popor, insa Angelina Jolie a facut declaratii despre noul sau film documentar „First They Killed My Father”, ea spunand ca isi doreste ca prin acest proiect locuitorii Cambodgiei sa nu simta ura, ci mandrie ca au reusit sa treaca peste acest moment dificil.

„Sper ca acesta (filmul) sa nu aduca ura. Sper ca nu va fi despre vina”, a declarat actrita in timpul interviului pentru BBC.

„First They Killed My Father” este un film bazat pe autobiografia activistei Loung Ung, spunand povestea tragica a conflictului in care mai mult de 2 milioane de oameni (din 7 milioane) au fost ucisi, printre care si mama, tatal si cele doua surori ale acesteia.

Conflictul din Cambodgia a avut loc in urma cu 40 de ani, insa si acum se resimt urmarile. In lupta pentru drepturile omului, Angelina Jolie a simtit ca povestea acestor oameni ar trebui spusa si asta pentru ca ei sa fie mandri ca au reusit sa treaca peste aceasta experienta tragica.

Angelina Jolie a aparut la premierea filmului alaturi de toti copiii sai, inclusiv Maddox, primul copil adoptat din Cambodgia. Ea a pasit pentru prima data in aceasta tara in 2000, pentru filmarile filmului „Tomb Raider” si, de atunci, aceasta a devenit a doua ei casa, Angelina revenind de mai multe ori in cadrul misiunilor de voluntariat alaturi de ONU.

