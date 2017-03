Despre moda si traditie cu… Aura Woodward si Andra Andreescu (VIDEO)

Cu ocazia vizitei Printului Charles in Romania, designerul roman Andra Andreescu expune in premiera o colectie inedita, ce imbina moda, traditia si mestesugul, realizata in scop caritabil impreuna cu femeile din satul Viscri.

Mai multe detalii despre povestea din spatele acestui proiect poti afla chiar de la Aura Woodward, directorul executiv la Fundatia Printul de Wales Romania.