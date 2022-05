Vlăduța Lupău, noi dezvăluiri despre sarcină. Cu ce pofte se confruntă artista: „Am mâncat pentru cinci ani”

Vlăduța Lupău și partenerul ei de viață, Adi Rus, așteaptă cu nerăbdare primul lor copil și se pregătesc pentru venirea pe lume a micuțului. Vedeta a anunțat fericita veste în urmă cu ceva timp, iar de atunci toți ochii sunt îndreptați asupra ei. Artista a vorbit recent despre sarcină și cu ce probleme s-a confruntat de-a lungul timpului.

Însărcinată în 7 luni, Vlăduța Lupău este la fel de activă pe rețelele de socializare și împărtășește cu fanii noutățile din viața ei. Cântăreața postează adesea imagini în care lasă la vedere burtica de gravidă, iar comentariile pline de admirație din partea internauților nu întârzie niciodată să apară. Cu toate că artista este toată numai un zâmbet, a mărturisit că s-a confruntat și cu situații specifice sarcinii .

Vlăduța Lupău a povestit într-un interviu pentru VIVA! că nu se află printre femeile care râvnesc foarte tare la alimente extravagante și nici nu a avut pofte atât de puternice încât să își trezească soțul din somn. Cu toate acestea, a observat o schimbare semnificativă în privința cantităților de mâncare.

„Mi-ar fi plăcut să am și eu, să-mi terorizez soțul, însă nu prea am avut… Așa, chestii normale. Supă de găluște, care oricum era printre preferatele mele, McDonald’s… Eu, care înainte nu mâncam aproape deloc, acum am mâncat pentru cinci ani, Fanta de struguri și puține murături, pofte normale, nu?”.

Vlăduța Lupău trece prin cea mai frumoasă perioadă a vieții ei. Artista și soțul ei și-au dorit enorm să devină părinți, iar minunea apărută în viața lor i-a unit și mai mult. Vedeta s-a bucurat în aceste câteva luni de o sarcină ușoară, pe care a supravegheat-o atent. Recent, cântăreața a povestit în cadrul podcastului realizat de Mihai Morar că a pierdut două sarcini în trecut.

Cântăreața, după multe investigații și analize, a aflat că suferă de endometrioză. Astfel, a decis să se opereze de endometrioză, apoi să urmeze un tratament pentru a-și rezolva problemele de sănătate.

„Am străbătut așa câteva mici obstacole, nu le-am zis niciodată. Nu am simțit nevoia să împărtășesc cu nimeni decât cu Adi sau cu familia. (…) Am avut încă două sarcini care s-au pierdut. (…) Cumva eram așa, nu mai știam ce se întâmplă, cum o să fie. În urmă acestor două sarcini pierdute, ne-am dorit și mai mult, eram și mai dornici să se întâmplă și să fie, adică minunea să existe. (…) În urma mai multor analize am descoperit la un moment dat că eu am endometrioză.”, a declarat Vlăduța Lupău în podcast-ul lui Mihai Morar.